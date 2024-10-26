Сможет даже новичок. 9 лучших приложений для создания презентаций на основе искусственного интеллекта

С появлением приложений на базе искусственного интеллекта подготовка презентаций становится доступной каждому. Они сами подбирают стиль, автоматически корректируют слайды и даже предлагают текстовые и визуальные идеи.

Про 9 лучших AI-инструментов для создания презентаций, которые позволят любому пользователю легко создать качественный и профессиональный проект, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized , который специализируется на технологической тематике.

Советы для выбора лучшего инструмента создания презентаций на основе искусственного интеллекта

Простота использования

Инструмент должен быть удобным и интуитивно понятным в использовании, чтобы вы могли создавать презентации без каких-либо затруднений.

Настройка

Найдите возможность настройки. Многие генераторы PowerPoint на основе ИИ позволяют настраивать дизайн, цвета и шрифты, чтобы персонализировать презентацию.

Интеграция данных

Инструмент презентации на основе ИИ должен иметь возможность обрабатывать различные типы данных и преобразовывать их в визуальные элементы, такие как диаграммы и графики.

Шаблоны

Обратите внимание на поддержку шаблонов. Они могут облегчить вашу работу и сэкономить время. Найдите инструмент, который предлагает хороший выбор профессиональных шаблонов, чтобы начать процесс проектирования.

Интеграция

Ищите инструмент, который интегрируется с другими инструментами, такими как Slack, Notion и другими.

Стоимость

Большинство AI PowerPoint генераторов предлагают как бесплатные, так и платные версии. Посмотрите на свой бюджет и выберите AI PowerPoint генератор, который вам подходит.

Презентация

Чтобы представить слайды непосредственно в приложении, вам следует поискать интегрированные параметры презентации, а не экспортировать их в другие приложения.

Tome AI

Tome AI предлагает интуитивно понятный способ создания презентаций онлайн с помощью ИИ. Вы можете легко создавать презентации на базе ИИ с такими функциями, как текучее мультимедийное полотно, расширение на базе ИИ, мастер звука и фазы, создание изображений, поиск ссылок в Интернете и многое другое.

Лучшее в Tome AI - это его интуитивно понятная и современная работа. Tome AI предлагает только ограниченное количество шаблонов, но все они высокого качества и могут быть настроены под ваши нужды.

С помощью AI вы можете создавать презентации с нуля, используя простой ввод текста. Вы можете редактировать содержимое слайдов, менять цвет, настраивать изображения и многое другое. Также есть поддержка звука и формулировок, которая позволяет вам менять тон текста на слайдах.

Tome AI также предлагает генератор изображений на основе ИИ, который автоматически создает изображения на основе введенного вами текста и содержимого слайда. Вы также можете вручную настраивать изображения и редактировать их по своему вкусу.

Tome AI также поддерживает веб-поиск, где вы вводите запрос, а ИИ мгновенно ищет ссылки в Интернете и добавляет их на слайды. Он также поддерживает преобразование контента, что означает, что вы можете вставить документ, и инструмент автоматически создаст слайды, добавив больше глубины, ясности и соответствующих изображений на слайды.

Наконец, Tome AI также поддерживает интерактивные вставки, позволяя вам встраивать интерактивные элементы, такие как модели продуктов, 3D-прототипы и веб-страницы, чтобы сделать ваш контент более интересным.

Tome AI также предлагает функции совместной работы в команде и возможность совместной работы и добавления комментариев в режиме реального времени. Вы также можете поделиться прямой ссылкой на презентацию или лекцию прямо в приложении.

Tome AI бесплатен и доступен как на мобильных устройствах, так и в Интернете. Бесплатная версия предлагает до 500 бесплатных кредитов AI на всю жизнь. Обновитесь до премиум-версии, чтобы получить неограниченное количество кредитов и другие преимущества, такие как экспорт слайдов в PDF, добавление собственных логотипов и многое другое.

Tome AI (фото: Technology Personalized)

Gamma AI

Gamma AI - это онлайн-инструмент для создания презентаций на основе ИИ, который позволяет создавать полноценные презентации всего за несколько щелчков. Gamma AI может создавать презентации с простыми текстовыми подсказками, как и любой другой онлайн-инструмент для создания презентаций.

Вы можете ввести текстовую подсказку для своей презентации, и Gamma AI сгенерирует полноценную презентацию.

Gamma AI обладает всеми функциями, необходимыми для создания высококачественных презентаций онлайн. Вы можете использовать текст для создания презентаций. Инструмент автоматически и в режиме реального времени создает слайды для презентации.

Вы можете редактировать презентацию, созданную AI, и настраивать ее внешний вид в соответствии со своими потребностями. Он также поддерживает фирменный дизайн, что позволяет вам переделывать всю презентацию одним щелчком мыши, а также другие инструменты для редактирования и распространения ваших презентаций.

Вы можете представлять свои презентации напрямую с помощью инструмента, а также делиться ссылкой на свои презентации и контролировать доступ.

Также есть функция аналитики, которая позволяет вам просматривать просмотры страниц и взаимодействие с картами. Gamma AI можно использовать бесплатно. Бесплатная версия предлагает 360 кредитов, и вы можете перейти на премиум-версию, чтобы получить неограниченное количество кредитов и другие преимущества.

Gamma AI (фото: Technology Personalized)

Beautiful.ai

Beautiful.ai - это простой инструмент для презентаций, позволяющий создавать презентации онлайн. Он имеет такие функции, как интеллектуальные шаблоны и поддержку различных элементов, которые помогут вам создавать презентации профессионального вида.

Beautiful.ai недавно добавил поддержку создания презентаций, сгенерированных ИИ. С помощью функций Designer Bot, которые доступны только для профессионалов, пользователи могут создавать презентации с простыми текстовыми подсказками.

Бот-дизайнер доступен наряду с другими инструментами для создания презентаций. Если вы являетесь участником Premium, вы можете нажать на бота-дизайнера и ввести запросы для вашей презентации. Приложение займет несколько минут и автоматически создаст для вас презентацию.

Вы можете редактировать презентацию, добавлять новые и отредактированные элементы на слайды, вносить необходимые изменения и настраивать слайды в соответствии со своими потребностями.

В дополнение к инструментам для создания презентаций Beautiful AI также предлагает функции совместной работы в команде. Функции совместной работы в команде доступны в версии Pro или если пользователь находится на плане Team.

Вы можете делиться своими презентациями со своей командой, а члены вашей группы могут сотрудничать и вносить изменения в презентацию в режиме реального времени. Вы можете экспортировать презентации, созданные с помощью beautiful.ai, на различные платформы, включая Google Slides, Microsoft PowerPoint и другие платформы, поддерживаемые PPTX.

Использование beautiful.ai бесплатно. Вы можете создавать презентации онлайн, используя простые и удобные инструменты. Чтобы использовать презентации AI, вам необходимо перейти на премиум-план.

Приложение предлагает различные варианты ценообразования для своих пользователей. План "PRO" для отдельных лиц стоит 12 долларов в месяц; для команд - 40 долларов за пользователя в месяц (годовой) или 50 долларов при ежемесячной оплате. Существует также индивидуальный план "Enterprise" с расширенными функциями. Для презентации вы можете выбрать ежемесячную ставку в размере 45 долларов.

В целом, Beautiful.AI - это простой и удобный онлайн-инструмент для создания презентаций. Если вы ищете простой и удобный в использовании инструмент для презентаций и хотите создать презентацию с простым ИИ, то Beautiful.AI Designer Bot - лучшее решение для вас.

Вы можете перейти на премиум-версию и получить все остальные преимущества вместе с функциями создания презентаций с ИИ.

Beautiful.ai (фото: Technology Personalized)

Sendsteps

С помощью Sendsteps вы можете создавать презентации ИИ в пошаговом процессе. Вместо того, чтобы следовать произвольному процессу и вносить изменения в презентацию после ее создания, инструмент шаг за шагом проведет вас через процесс, задавая вам вопросы, например, что вы хотите создать сегодня, какой язык вы предпочитаете для презентации и многое другое, собирая больше данных и генерируя персонализированную презентацию.

Также есть специальный онлайн-редактор, который вы можете использовать для редактирования созданной вами презентации. Вы можете редактировать макет, менять тему презентации и добавлять различные элементы на слайды, например, столбчатые диаграммы, вопросы и многое другое. Вы также можете редактировать слайды и вносить изменения в существующие.

Кроме того, Sendsteps имеет множество функций, которые позволяют вам создавать интерактивные презентации, чтобы вовлекать аудиторию. К ним относятся такие функции, как Live Q&A, которые позволяют задавать вопросы и отвечать в режиме реального времени во время презентации, и Live Quiz, которая позволяет докладчику проводить викторину во время презентации, чтобы повысить вовлеченность аудитории, и многое другое.

После создания презентации PowerPoint вы можете поделиться ею напрямую с другими платформами, такими как PowerPoint, или создать ссылку для совместного использования. Вы также можете использовать инструмент для прямой презентации.

Sendsteps можно использовать бесплатно, а премиум-план дает вам дополнительные преимущества.

Sendsteps (фото: Technology Personalized)

Plus AI & Magicslides

Если вы используете Google Slides для создания презентаций, Plus AI может помочь вам создать их с помощью ИИ. С функцией Prompt-to-Presentation вы можете создавать презентации с простыми текстовыми подсказками. В нем также есть инструмент для создания снимков в реальном времени, который дает вам актуальные снимки экрана любого веб-сайта без необходимости сторонних интеграций.

Plus-AI - это дополнение к Google Презентациям и независимое приложение, позволяющее вам управлять своим рабочим процессом.

Инструмент использует простые текстовые подсказки для создания презентаций. Вы можете ввести нужную подсказку, и он автоматически создаст для вас презентацию. Инструмент также позволяет вам задать тон презентации, количество слайдов, которые вы хотите создать, и многое другое.

Наконец, инструмент имеет функцию под названием Live Snapshots. Это позволяет вам легко делать актуальные снимки любого веб-сайта. У AI также есть инструмент live snapshot. С помощью него вы можете вставлять данные в реальном времени в свои презентации.

Plus AI & Magicslides (фото: Technology Personalized)

Microsoft PowerPoint

Microsoft интегрирует возможности ИИ в свое широко используемое программное обеспечение PowerPoint. С новым ИИ в службах Microsoft вы можете создавать PowerPoint с помощью простого ввода текста.

Новый Microsoft Copilot работает на базе GPT-4 от OpenAI. Он может создавать презентации PowerPoint на основе текста и документов Word.

Copilot может получать доступ к информации о предстоящей встрече Microsoft Teams и создавать соответствующие слайды PowerPoint, если у вас есть Teams.

Microsoft Copilot - это платный инструмент, который предлагается вместе с подпиской Microsoft Office. Для коммерческих клиентов Microsoft 365 стоит 30 долларов США за пользователя в месяц. Он бесплатен для подписчиков Microsoft 365 E3, E5, Business Standard и Business Premium.

Microsoft PowerPoint (фото: Technology Personalized)

ChatGPT

Вы также можете использовать ChatGPT для создания презентаций. Если вы используете версию Pro, то можете установить плагины для конструктора презентаций, чтобы мгновенно их создавать. Если вы используете бесплатную версию, вы копируете и вставляете текст, генерируете код VP и импортируете его в свои презентации Microsoft.

Вы можете выбрать любой плагин в соответствии с вашими потребностями. На картинке ниже используеся плагин Smart Slides Presentation Generator. После его установки вы можете активировать и ввести текстовую подсказку для создания презентации.

Если вы используете бесплатную версию ChatGPT, вы можете создать презентацию PowerPoint, используя метод копирования и вставки, сгенерировав код VBA и импортировав его в Microsoft PowerPoint.

Это работает для всех методов и может быть очень трудоемким, в зависимости от длины вашей презентации.

ChatGPT (фото: Technology Personalized)

Canva

Canva - это онлайн-инструмент графического дизайна, который вы также можете использовать для создания презентаций.

Canva поддерживает сотни готовых шаблонов, графических элементов, изображений и многого другого, чтобы помочь вам создавать великолепные слайды презентаций.

Самое главное, что Canva недавно добавила поддержку Magic AI, генеративного инструмента ИИ, который позволяет вам создавать схему, слайды и контент для вашей презентации. Canva Magic AI в настоящее время находится в стадии бета-тестирования.

Canva (фото: Technology Personalized)

Prezo AI

Инструмент позволяет вам создавать презентации с нуля с помощью простых текстовых подсказок или конвертировать документ в слайды PowerPoint. Prezo AI предлагает инструменты ИИ, такие как генератор изображений ИИ, который автоматически генерирует изображения для вашей презентации, манипуляция текстом ИИ для переписывания текста, изменения длины, настройки времени контента и многое другое.

В бесплатной версии вы можете создавать 5 презентаций в месяц. Вы можете перейти на премиум-версию, которая стоит 10 долларов в месяц, чтобы получить неограниченное количество презентаций, экспорт презентаций в PDF, функции совместной работы в команде и неограниченный ИИ.

Prezo AI (фото: Technology Personalized)