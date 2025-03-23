С интригой и драмой: 5 психологически-криминальных триллеров, которые поразят до мурашек

От психологических триллеров до детективных историй и комедийно-драматических сюжетов - эти новинки сериалов не заставят скучать.

Рипли

Снятый на основе криминального романа Патриции Хайсмит "Талантливый мистер Рипли" психологический триллер отправляет в 1960 годы. Богач нанимает мелкого мошенника Тома Рипли, чтобы тот отправился в Италию и вернул в Штаты его непутевого сына. Однако это задание становится для героя возможностью начать совсем другую жизнь.

Убивайте осознанно

Успешный адвокат, посвятивший жизнь карьере, постепенно теряет связь с близкими. Его жена и дочь отдаляются все больше, а он сам испытывает эмоциональное выгорание. Отчаявшись, он решает изменить свою жизнь, записавшись на семинар по осознанности. Однако этот шаг приводит к очень неожиданным последствиям - герой становится серийным убийцей.

Черное такси

После неожиданного увольнения учитель Тони Конрой идет работать таксистом, чтобы хоть как-то выжить. Единственной радостью для мужчины во время путешествий становится общение с ведущим ночного радиошоу Лоуренсом Брайтвеем. Ежедневно Тони звонит в прямой эфир и делится своими переживаниями. Постепенно общение становится его спасением. Однако эта, казалось бы, невинная дружба начинает перерастать в опасную зависимость.

Гавань

Детектив Эмбер Мэннинг расследует загадочную смерть журналистки, которая погибла в пожаре на озерном доме. Журналистка работала над исчезновением человека и раскрыла любовный треугольник. Чем дальше Эмбер погружается в дело, тем больше потрясающих фактов она открывает. Как далеко она готова зайти, чтобы найти ответы?

Ужасное лето

Жанетт мечтает быть такой же популярной, как Кейт - любимица школы с очаровательным парнем и верными друзьями. Но вскоре Кейт исчезает без вести, а Жанетт постепенно занимает ее место. Она меняет свой стиль, привлекает внимание парня Кейт и завоевывает расположение друзей пропавшей. Однако счастливая жизнь заканчивается, когда общественность узнает о ее тайнах.

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