Не носять маски і ігнорують карантин: що відбувається у відкритій лаврі УПЦ МП

Карантин в Україні через коронавірус діє з 12 березня, і його продовжили до 11 травня. Через пандемію закриті безліч храмів, але в країні залишилася тільки одна лавра Московського Патріархату, яку досі не закрили на карантин, і вона ігнорує всі правила безпеки.

Мова йде про Свято-Успенську лавру, яка знаходиться в місті Святогірськ Донецької області. Це популярне місце для екскурсій і паломників Московського Патріархату.

Через карантин людей у храмі набагато менше. Журналісти зайшли під виглядом туристів, але помітно виділилися із загальної маси людей, тому що одягли маски. При цьому на вході, який охороняють "козаки" журналістці відразу порадили пов'язати на стегно хустку і зняти "непотрібну" маску. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У лаврі УПЦ МП ігнорують карантин (відео: YouTube)

При цьому на вході розповіли, що коли приходить поліція, то змушують надягати маски, але коли правоохоронців немає, то всі обходяться без них. Журналісти зазначили, що під час служби в храмі було близько 200 осіб. Ніхто з них не дотримується безпечної дистанції. Крім того, до ікон прикладають маленьких дітей.

Нагадаємо, що в Почаївській Лаврі в Тернопільській області помер монах, у якого підозрювали коронавірус. Отець Аверкій був відомий як той, що виганяє диявола з людей.