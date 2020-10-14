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Носять Камілла і Кейт Міддлтон: стало відомо, яке прикраса недоступне Меган Маркл

Середа 14 жовтня 2020 17:32
Носять Камілла і Кейт Міддлтон: стало відомо, яке прикраса недоступне Меган Маркл
Кейт Міддлтон (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)
Автор: Роман Мирончук

Меган Маркл не дозволено носити одну королівську прикрасу

Королівська сім'я обділила Меган Маркл. Справа в тому, що Єлизавета II удостоїла честі герцогиню Каміллу і Кейт Міддлтон надягати брошку з діамантовим кленовим листком, яка належала її матері. При цьому Меган Маркл цю прикрасу носити не дозволено.

Зазвичай брошка використовується для засвідчення поваги до Канади. Король Георг VI подарував цю прикрасу Єлизаветі перед їх туром по Канаді в 1939 році. Пізніше прикраса перейшла до їхньої дочки Єлизавети II. Про це повідомляє видання Express.

Брошку носить герцогиня Камілла і Кейт Міддлтон. Сама королева також була помічена з сімейною реліквією.

Носять Камілла і Кейт Міддлтон: стало відомо, яке прикраса недоступне Меган Маркл

Кейт Міддлтон одягла брошку (фото: instagram.com/katemiddletonjewels)

Але, попри те, що Меган одружена з принцом Гаррі, який займає шосте місце в черзі на престол, вона не вшанувалася честі носити цю прикрасу. Після того, як Меган відійшла від королівського життя і переїхала в США, вона лишилась можливості носити брошку.

Брошка була виготовлена компанією Aspery і прикрашена діамантами, закріпленими в платині у формі листків цукрового клена. Королева успадкувала сімейну реліквію, коли її мати померла в березні 2002 року, і з того часу носила її під час своїх численних поїздок в країни Співдружності.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон звинуватили в наслідуванні Меган Маркл.

Раніше була розкрита причина конфлікту між Кейт Міддлтон і Меган Маркл.

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