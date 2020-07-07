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Розкрита причина конфлікту між Кейт Мідлтон і Меган Маркл

STYLERЖиття    07.07.2020 - 07:25
Розкрита причина конфлікту між Кейт Мідлтон і Меган Маркл
Меган Маркл (фото: flickr.com/Jason W)

Королівський біограф назвав причину конфлікту між Меган Маркл і Кейт Міддлтон

Королівський біограф Тому Куїнн привідкрив завісу особистих відносин між Меган Маркл і Кейт Міддлтон. Він розповів, що причина конфлікту – слуга. Меган хотіла утвердитися в королівській родині, але вона вважає, що її задвигали на другі ролі.

Крім того, Меган була незадоволена Ноттингемским котеджем, в якому вона оселилася разом з принцом Гаррі. Він здавався їй другосортним. Про це Куїнн розповів в інтерв'ю Daily Star Online.

"Думаю, це постійно нагадувало Меган Маркл про її місці, про те, що вона – принцеса під номером два", - зазначив Куїнн.

Герцогиня Сассекська також скаржилася на те, що один із слуг недостатньо ввічливий у поводженні з нею. Вона влаштувала скандал з цього приводу, а слуга відповів, що працює не на неї. Маркл почала кричати і це побачила Міддлтон.

Біограф зазначив, що Меган Маркл відчула, що її просто поставили на місце, і це їй дуже не сподобалося. До того ж цей слуга був одним із улюбленців Кейт Міддлтон.

Після цього випадку Меган Маркл і принц Гаррі перебралися у Фрогморський котедж, щоб жити якомога далі від принца Вільяма та його дружини герцогині Кембриджської.

Нагадаємо, Меган Маркл здивувала несподіваною здатністю.

Раніше повідомлялося про те, що Меган Маркл і принц Гаррі зіткнулися з новими неприємностями.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України Меган МарклКейт Міддлтон
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