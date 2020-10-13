Змінюються навіть жести: Кейт Міддлтон звинуватили в наслідуванні Меган Маркл

Кейт Міддлтон і Меган Маркл (колаж: РБК-Україна)

Герцогиню Кембриджську викрили у наслідуванні стилю Меган Маркл

Кейт Міддлтон записала в лондонському Музеї природознавства відеоанонс церемонії нагородження переможців конкурсу фотографів-натуралістів Wildlife Photographer of the Year. При цьому прихильники Меган Маркл помітили, що вбрання Кейт дуже сильно схоже на те, в якому Меган була на одному заході у 2018 році.

Дискусія про це почалася в Instagram-акаунті "harry_meghan_updates".

Меган Маркл і Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/harry_meghan_updates)

Герцогиня Кембриджська надягла все чорне. На ній був чорний топ з квадратним вирізом, блейзер від Alexander McQueen за більш ніж 1 600 доларів і штани. Свій образ дружина принца Вільяма доповнила сережками з перлами.

У 2018 році на заході WellChild Awards Меган Маркл також була в усьому чорному. На ній були чорні штани Altuzarra, блейзер і шовковий топ з квадратним вирізом.

Користувачі соцмереж написали про те, що це цілком нормально надихатися образами своїх близьких або друзів.

Люди також зазначають, що одяг Кейт Міддлтон став більш вишуканим і сучасним, тому добре, що вона відмовилася від "фермерського твіду" і перейшла на італійські і французькі бренди.

Я чітко бачу, що Кейт копіює Меган. Кейт багато років копіювала Діану, сьогодні - Меган. Це один із способів привернути до неї увагу або продовжити розпалювання суперництва. Змінюються навіть жести Кейт. Діана і Меган зробили неймовірний вплив на монархію;

Копія Меган;

Кейт хоче бути Меган. Я особисто вважаю, що її ревнощі відштовхнула Меган і Гаррі.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон знову розлютила своєю поведінкою.

Раніше була розкрита причина конфлікту між Кейт Міддлтон і Меган Маркл.