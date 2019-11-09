Носить символи вбивць: проросійський тренер з Одеси сильно обурив мережу (відео)

Тренер з Одеси викликав бурхливу реакцію мережі через російський костюм (фото: pixabay.com)

В Одесі помітили проросійського тренера

А одному з боксерських клубів Одеси був помічений тренер, який носить спортивний костюм з російською символікою. Про це повідомив одеський активіст Дем'ян Ганул, який також є головою організації "Вуличний фронт".

На своїй сторінці в Facebook Ганул зазначив, що інцидент стався в боксерському клубі "Тріумфатор" і він не розуміє, як можна носити одяг з символікою країни-агресора після п'яти років війни.

"Як після п'яти років війни, після тисяч загиблих на сході України, "людина" може просто носити одяг з символами вбивць", - написав активіст.

Тренер з Одеси викликав бурхливу реакцію мережі через російський костюм (відео: facebook.com/Демьян Ганул)

Він також сильно обурений тим, що всім хлопцям, які займаються боксом у цьому клубі, все одно і у них немає ні грама національної свідомості. Крім того, це відео опублікувала офіційна сторінка боксерського клубу і нікого нічого не бентежить.

Користувачі мережі також сильно обурені одягом тренера.

Отже, поки ворог в будинку Росія непереможна;

Це професійна хвороба, на жаль. Ну а у когось мозок від народження відсутній;

Він росіянин - цим все і пояснюється це. Таких, як він дуже багато в Україні, а що з ними робити - це питання. Перевиховувати звичайно...

Одесити не ловили снаряди просто, тому їм по..р, хто в якому костюмі ходить. Тупі егоїстичні особи, в яких українського немає ні грама. Найпрекрасніше, що вони амебні, в разі чого швидко утилізуються у близькі по духу е..ня;

Це перевірка на вошивість. У Запоріжжі В 2014 перед початком операції СЗГ РФ по захопленню "південного сходу" України з'явилося купа квадратних дядьок в таких костюмах в людних місцях. Після них з'явилися "ихтамнеты" на Донбасі.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що Сергій Сивохо знову розлютив українців своєю заявою, що в країні є войовнича меншість, яка не хоче миру.