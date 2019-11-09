Носить символи вбивць: проросійський тренер з Одеси сильно обурив мережу (відео)

В Одесі помітили проросійського тренера
А одному з боксерських клубів Одеси був помічений тренер, який носить спортивний костюм з російською символікою. Про це повідомив одеський активіст Дем'ян Ганул, який також є головою організації "Вуличний фронт".
На своїй сторінці в Facebook Ганул зазначив, що інцидент стався в боксерському клубі "Тріумфатор" і він не розуміє, як можна носити одяг з символікою країни-агресора після п'яти років війни.
"Як після п'яти років війни, після тисяч загиблих на сході України, "людина" може просто носити одяг з символами вбивць", - написав активіст.
Тренер з Одеси викликав бурхливу реакцію мережі через російський костюм (відео: facebook.com/Демьян Ганул)
Він також сильно обурений тим, що всім хлопцям, які займаються боксом у цьому клубі, все одно і у них немає ні грама національної свідомості. Крім того, це відео опублікувала офіційна сторінка боксерського клубу і нікого нічого не бентежить.
Користувачі мережі також сильно обурені одягом тренера.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що Сергій Сивохо знову розлютив українців своєю заявою, що в країні є войовнича меншість, яка не хоче миру.