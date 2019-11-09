Носит символы убийц: пророссийский тренер из Одессы сильно возмутил сеть (видео)

В Одессе заметили пророссийского тренера
А одном из боксерских клубов Одессы был замечен тренер, который носит спортивный костюм с российской символикой. Об этом сообщил одесский активист Демьян Ганул, который также является главой организации "Уличный фронт".
На своей странице в Facebook Ганул отметил, что инцидент произошел в боксерском клубе "Триумфатор" и он не понимает, как можно носить одежду с символикой страны-агрессора после пяти лет войны.
"Как после пяти лет войны, после тысяч погибших на востоке Украины, "человек" может просто носить одежду с символами убийц", - написал активист.
Тренер из Одессы вызвал бурную реакцию сети из-за российского костюма (видео: facebook.com/Демьян Ганул)
Он также сильно возмущен тем, что всем ребятам, которые занимаются боксом в этом клубе, все равно и у них нет ни грамма национального сознания. Кроме того, это видео опубликовала официальная страница боксерского клуба и никого ничего не смущает.
Пользователи сети также сильно возмущены одеждой тренера.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что Сергей Сивохо снова разозлил украинцев своим заявлением, что в стране есть воинствующее меньшинство, которое не хочет мира.