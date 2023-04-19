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"Нормальные пацаны в Бахмуте": женщина на авто устроила истерику и скандал патрульным (видео)

Женщина на RAV4 устроила скандал полицейским (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Женщина на авто устроила скандал патрульным за то, что они выписали ей штраф. Особа не унималась и угрожала мужем-депутатом.

Видео скандала опубликовали на dtp.kiev.ua в Instagram.

Детали скандала

Так, женщина на авто RAV4 во время движения разговаривала по телефону. За это патрульные выписали ей штраф, который она категорически брать не хотела. Скандалистка кричала, что у нее муж депутат, а "нормальные пацаны вообще в Бахмуте".

"Меня такие как вы раздражают! Реальные пацаны в Бахмуте", - кричала женщина.

Интересно, что на заднем сидении сидели дети, но ее это не останавливало.

Штраф за такое нарушение составляет 560 гривен. В комментариях украинці возмутились поведением женщины.

  • І позаду діти.Вибачись, візьми протокол і такою б красунею поїхала б.... Не вистачило розуму.. не вистачило.
  • Говорить , що нормальні хлопці у Бахмуті зараз …Чому ж тоді твій чоловік не там ?! Та й до чого це все коли ти порушуєш ПДР ?!
  • Та ну гонит! Я б извинилась и уехала . Заплати и забудь.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, в Украине отменяют важное ПДД.

Ранее в полиции напомнили о пяти основных правилах дорожного движения для велосипедистов.

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