Орбіту Землі перетне один з найбільш гігантських астероїдів: визнаний потенційно небезпечним

До Землі наближається один з найбільш гігантських астероїдів в 2021 році, діаметр якого може перевищувати кілометр. Небесне тіло визнано вченими потенційно небезпечним.

Коли космічний об'єкт наблизиться до планети, що про нього відомо - читайте нижче в нашому матеріалі.

Що відомо про 2016 AJ193

За інформацією ресурсу in-space, астероїд під назвою 2016 AJ193 на мінімальну відстань до Землі підійде 21 серпня о 18:10 за київським часом

Його відкрили в 2010-му році і належить він до групи Аполлона. За приблизними оцінками розмір астероїда становить 1,37 кілометра.

2016 AJ193 пролетить повз нашу планету на відстані близько 3,43 мільйона кілометрів зі швидкістю 26 кілометрів на секунду.

На схемі нижче орбіта Землі позначена синім, астероїда 2016 AJ193 білим, пунктиром - орбіти Меркурія, Венери і Марса.

Фото: Орбіта астероїда 2016 AJ193 (in-space)

У чому потенційна небезпека таких астероїдів

Вчені NASA називають "потенційно небезпечними" астероїди, які потрапляють під такі критерії: їх діаметр понад 140 метрів, а мінімальна близькість до Землі при зближенні - менше 7,5 млн км.

За такими об'єктами ретельно стежать, щоб попередити будь-яку потенційну загрозу, бо їхня траєкторія з кожним наближенням до планети змінюється.

Астероїд 2016 AJ193 повністю вписується в ці критерії. Наступна зустріч астероїда і нашої планети відбудеться 19 серпня 2080 року. Тоді він віддалиться від планети, і промчить на відстані приблизно 7 мільйонів кілометрів.

Скільки астероїдів-гігантів очікується в 2021 році

Відзначимо, що не дуже великі астероїди пролітають біля нашої планети щодня, а то і по кілька разів за день. А ось потенційно небезпечні - більш рідкісні гості, які бувають приблизно 1-5 разів на місяць.

Гіганти ж, діаметром близько кілометра трапляються рідше. Так, в 2021 році "суперастероїдів" всього чотири. Один з них (2001 FO32) пролетів 21 березня, 2016 AJ193, про який йдеться в цій статті, пролетить в серпні. У листопаді до планети наблизиться гігант Orpheus 1982 HR, а в грудні таких буде відразу два - Nereus 1982 DB і 2003 SD220.