RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Нічні морози і дощі: де в Україні погода псуватиметься

Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в неділю, 7 листопада, буде переважно без опадів, та несильні дощі варто чекати тільки місцями в деяких регіонах. При цьому в таких "мокрих" областях очікуються й нічні морози.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру.

В цілому по країні переважатиме хмарна погода з проясненнями.

Вітер буде спокійний, з силою до 10 метрів на секунду максимум.

Температура повітря в неділю:

  • у денний час в середньому прогнозується близько +7... +12 градусів, тепліше буде в південних областях, де термометри піднімуться до +15 градусів;
  • вночі в Україні стовпчики термометрів покажуть близько -1... +4 градусів, на півдні країни прогнозується і до +7 градусів, а от на Прикарпатті слід готуватися до морозів суттєвих - до -4 градусів.

У Київській області істотних опадів не буде.

Жителів столиці та області в денний час очікує температура повітря близько +10 градусів, вночі стовпчики термометрів покажуть +2... +4 градусів.

Карта погоди в Україні 7 листопада (фото: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, перед цим синоптики попередили українців про перший сніг, та назвали дати.

Також повідомлялося про те, що в Україні у найближчі кілька днів очікуються температурні гойдалки.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в Україні