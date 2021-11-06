Нічні морози і дощі: де в Україні погода псуватиметься

Погода в Україні в неділю, 7 листопада, буде переважно без опадів, та несильні дощі варто чекати тільки місцями в деяких регіонах. При цьому в таких "мокрих" областях очікуються й нічні морози.
Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру.
В цілому по країні переважатиме хмарна погода з проясненнями.
Вітер буде спокійний, з силою до 10 метрів на секунду максимум.
Температура повітря в неділю:
У Київській області істотних опадів не буде.
Жителів столиці та області в денний час очікує температура повітря близько +10 градусів, вночі стовпчики термометрів покажуть +2... +4 градусів.
Карта погоди в Україні 7 листопада (фото: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, перед цим синоптики попередили українців про перший сніг, та назвали дати.
Також повідомлялося про те, що в Україні у найближчі кілька днів очікуються температурні гойдалки.