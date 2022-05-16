НМТ замість ЗНО: стало відомо, які будуть питання

Які будуть питання на НМТ

Як відомо, відбудеться три сесії. Зокрема, з української мови буде 15 завдань - вибір правильної відповіді з наданих 4 - 5 варіантів, 5 - на встановлення відповідності.

Математика: 14 завдань - вибір з 5 варіантів, 4 - на встановлення відповідності, 2 - з короткою неструктурованою відповіддю (записати розв’язання задач).

Історія України: 15 завдань - вибір з 4 - 5 варіантів, 5 - на встановлення відповідності.

Також дозволено користуватися довідковими матеріалами з математики, чернетками.

Після завершення тестування учасник побачить свої результати за кожен блок. Далі слід знайти шкалу переведення у 100 - 200 рейтингових балів, перевести та помножити на коефіцієнти. Однак, можна просто дочекатися офіційних результатів.

Чому будуть саме такі предмети

Повідомляється, що українська мова та математика вже були обов’язковими, тому усі готувалися їх складати. Предмети мають найвищу прогностичну валідність, тобто якщо високий результат з них, успішність в університеті буде висока.

Історія України є визначальним предметом для формування особистості громадянина. Також це третій за популярністю предмет. Питання на тесті будуть стосуватися найближчого періоду: з 1914 року - до початку 21-го століття.

Як відбуватиметься тестування

На вході треба буде показати паспортний документ (паспорт, документ у "Дії", закордонний паспорт).

Окрім того, запрошення будуть розміщені на інформаційних сторінках та у кожному кабінеті інструктор відповість на організаційні питання.

До того ж за кордоном все буде так само. Просто пункти - не в українських школах, анструкторами працюватимуть україномовні освітяни.