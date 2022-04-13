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На вступне тестування зареєструвалися понад 320 тисяч людей, - МОН

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Середа 13 квітня 2022 05:51
На вступне тестування зареєструвалися понад 320 тисяч людей, - МОН Фото: вступна кампанія в Україні проходить в умовах війни (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Україні вже понад 320 тисяч абітурієнтів пройшли повну процедуру реєстрації для складання вступного тестування - Національного мультипредметного тесту (НМТ), що проводитиметься замість традиційного Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Чиновник звернув увагу, що для здачі НМТ заплановано проведення трьох сесій - основної та додаткової в липні, і спеціальної у вересні.

Так, за даними Українського центру оцінки якості освіти, станом на 12 квітня 321 169 людей пройшли повну процедуру реєстрації для складання вступного тестування.

Зауважимо також, що МОН прийняло рішення про продовження до 19 квітня строків формування реєстраційних карток для участі у НМТ.

У травні кожен, хто зареєструвався для складання мультимедійного тесту для вступу до ВНЗ, на своїй Інформаційній сторінці - https://zno.testportal.com.ua/info/login - обов'язково повинен підтвердити бажання складати НМТ і повідомити організаторам про те, в якому регіоні він/вона буде перебувати в липні.

Раніше ми писали, як проходитиме вступна кампанія цього року в умовах війни.

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