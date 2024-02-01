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НМТ-2024: как и когда пройдет тестирование в этом году

Четверг 01 февраля 2024 23:57
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НМТ-2024: как и когда пройдет тестирование в этом году Фото: тестирование (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Школьники в 2024 году будут сдавать НМТ с 14 мая и продлится до 19 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина с началом Минобразования.

Как рассказали в ведомстве, в этом году задачи национального мультипредметного теста будут сложнее. Участники будут сдавать тестирование по четырем предметам. Из них три будут обязательными, и только один можно будет выбрать.

Обязательными будут:

  • украинский язык;
  • математика;
  • история Украины.

Выбрать четвертый предмет можно будет из следующего перечня:

  • украинская литература;
  • английский язык;
  • испанский язык;
  • немецкий язык;
  • французский язык;
  • биология;
  • география;
  • физика;
  • химия.

В 2024 году к выборочным предметам НМТ была добавлена украинская литература и география.

Само тестирование будет проходить в течение одного дня в два этапа, каждый из которых продлится по два часа.

Украинский язык и математику участники будут сочинять на первом этапе, на втором – историю Украины и выборочный предмет. Между двумя этапами будет перерыв продолжительностью 20 минут.

Регистрация на НМТ-2024 стартует в марте.

Сокращение количества предметов в школах

Ранее Оксен Лесной заявлял, что МОН не рассматривает сокращение ключевых дисциплин. Однако в ведомстве будут работать над тем, чтобы они были концентрированнее.

Он обратил внимание на то, что школьникам приходилось учиться в условиях пандемии из-за коронавируса, а также во время полномасштабной войны РФ против Украины. Лесной напомнил, что в старшей профильной школе начиная с 2027 года учащиеся смогут выбирать направление, которым желают учиться .

При этом учащиеся 7-9 класса имеют около 20 предметов, и такое количество "сложно усвоить и без стресса и онлайн-обучения", притом что не все имеют возможность пользоваться гаджетами для дистанционки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что первоочередной задачей системы образования должно быть создание безопасных условий для детей и учителей для вывода занятий в офлайн.

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