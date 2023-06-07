НМТ 2023: что делать, если не удалось принять участие в тестировании

5 июня на Украине началась основная сессия НМТ. Однако могли возникнуть обстоятельства, из-за каких не удалось принять участие в тестировании. Однако не нужно ждать год, чтобы сдать экзамены, можно зарегистрироваться на дополнительную сессию.
О том, что делать, если не удалось поучаствовать в тестировании, читайте в материале дальше.
Участники, не принявшие участия в основной сессии по уважительным причинам, имеют 3 рабочих дня, чтобы подать заявление о возможности пройти НМТ во время дополнительной сессии в региональный центр оценивания качества образования.
К этому же будущий абитуриент должен подать документ, где написаны причины непрохождения тестирования, чтобы получить допуск к участию в дополнительной сессии.
Если из-за определенных обстоятельств необходимо изменить место прохождения тестирования - это также следует отметить в заявлении о возможности пройти НМТ во время дополнительной сессии.
Необходимые документы можно подать в региональный центр оценивания качества образования, в три способа:
Также подать документы для участия в дополнительных сессиях могут участники, которые принимали участие в основной сессии НМТ, но не смогли начать или завершить выполнение тестирования.
Среди таких причин:
Такие участники должны подать заявление в соответствующий региональный центр в день проведения НМТ до момента выхода из временного экзаменационного центра (через ответственного за ТЭЦ) или в течение трех рабочих дней со дня проведения тестирования.
Решения о допуске к участию в дополнительной сессии таких участников принимает регламентная комиссия при региональном центре оценивания качества образования на основании записей, сделанных в документах ТЭЦ.
Рассмотрение документов, представленных участниками, регламентная комиссия осуществляет в течение трех рабочих дней с учетом дня их поступления.
Информацию о решении регламентной комиссии по допуску / недопуску к участию в дополнительных сессиях НМТ отмечают в персональном кабинете такого участника.
Напомним, что дополнительная сессия начинается 11-24 июля. Результаты по шкале 100-200 баллов будут размещены в личных кабинетах участников тестирования до 29 июля. Зарегистрироваться на дополнительную сессию можно до 12 июня.
Ранее мы писали, какие правила должны знать все участники НМТ во время прохождения тестирования.
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