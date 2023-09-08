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Нежный торт "Капучино" без выпечки: дешевле рецепта просто не бывает

Нежный торт "Капучино" без выпечки (скриншот из видео)
Автор: Анна Шиканова

Гости уже на пороге, а в доме нет ничего сладкого к чаю? Приготовьте нежно-сливочный и воздушный торт "Капучино". На его приготовление у вас уйдет максимум 15-20 минут, а ингредиенты стоят совсем недорого.

Рецепт этого замечательного и легкого торта - читайте в материале ниже.

Что вам понадобится:

  • 5 пакетиков растворимого кофе "Капучино" или "3 в 1"
  • 200 мл кипятка
  • 20 г быстрорастворимого желатина
  • 600 мл сметаны 20%
  • 100 г сахарной пудры
  • немного печенья для основы

Как приготовить торт "Капучино"

Пакетики растворимого кофе высыпьте в миску и залейте кипятком, размешайте. Дождитесь, пока кофе немного остынет (до 70 градусов), добавьте быстрорастворимый желатин и снова размешайте, чтобы он растворился.

Не добавляйте желатин в очень горячую жидкость, иначе не получите необходимого эффекта.

К сметане добавьте сахарную пудру, взбивайте миксером несколько минут.

Форму для торта смажьте растительным или сливочным маслом. В сметану добавьте кофе с желатином, взбивайте еще 1 минуту. Перелейте в форму.

Сверху выкладывайте слой печенья. А потом отправьте в холодильник на 1 час - для стабилизации. Потом снимите форму и переложите торт на тарелку. Торт получается очень легкий, но при этом он сытный и имеет приятный кофейный вкус.

 

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