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"Нежность и женственность зашкаливает": посмотрите, как выглядит готическая Женя из "Сватов" в новой фотосессии

Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)
Автор: Юлия Любченко

Анна Кошмал, когда-то сыгравшая своенравного подростка в семейном сериале "Сваты", показала, как сильно изменилась ее внешность с тех пор.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост актрисы, показывает, как сейчас выглядит Анна.

Анна Кошмал показала нежные кадры с фотосессии

Когда-то Аня появилась на экранах в образе подростка-гота, по сюжету она была тяжелым ребенком, который обращал на себя внимание родителей. Но ее удалось сменить активным бабушкам и дедушкам. И уже в крайнем сезоне "Сватов", мы видим, как сильно изменилась актриса.

Сейчас Кошмал является одной из ведущих украинских актрис, играет в сериалах, а также часто участвует в театральных спектаклях. Кроме того, Анна талантливая актриса, она еще и очень нежная и красивая молодая женщина, которая очаровывает своей красотой.

Девушка довольно часто показывает, как она занимается йогой, собственно благодаря которой ее тело и стало просто идеалом, ведь именно благодаря йоге оно подтянулось и Аня выглядит хрупкой и очень женственной.

Анна Кошмал показала нежные кадры (фото: instagram.com/smorkovkina)

Кошмал любит демонстрировать красивые фотографии, которые привлекают к себе внимание, поскольку Аня - это воплощение хрупкости, красоты и элегантности.

Так, например, в новой фотосессии Анна показала женственный образ в белом длинном платье, обнажающем спину. Это выглядит одновременно и сексуально, и нежно.

Новые фотографии актрисы собрали много комплиментов, например:

  • "Какая же нежная красота"
  • "Нежность и женственность зашкаливает"
  • "Нереальная"
  • "Вы неотразимы, очень нежны как цветочек"
  • "Ну какая же вы очаровательна"
  • "Как красиво"
  • "Нежно очень"
  • "Невероятная"
  • "Хорошо и нежно".

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