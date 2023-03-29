Нежная творожная паска без выпекания по рецепту Клопотенко: вам точно понравится! (видео)

Уже 16 апреля украинцы будут праздновать Пасху, поэтому хозяйки и хозяева активно готовятся к важной дате. Самое главное блюдо на столе - это, конечно, паска. У каждой хозяйки есть свои секреты приготовления, что делает праздничную выпечку неповторимой.

А известный кулинар Евгений Клопотенко в видео на своем канале рассказал рецепт творожной паски без выпечки.

Что нужно для творожной паски

Для приготовления этой вариации возьмите:

700 граммов творога 9%

350 мл сливок не менее 33% жирности

5 желтков

150 граммов сахара

10 граммов ванильного сахара

100 граммов сливочного масла 85,2%

1 лимон (цедра)

50-75 граммов жареного миндаля

щепотка соли

Молочные продукты выбирайте качественными и не экономьте на них, ведь именно они - залог удачной паски. При необходимости творог можно перетереть через сито, чтобы добиться нужной вам консистенции.

Беремся за приготовление

Достаньте масло из холодильника за несколько часов до начала приготовления. Ему нужно время, чтобы размягчиться. Перетрите творог через сито или тщательно перебейте блендером.

Отделите желтки от белков. Соедините в миске их с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Хорошо протрите все венчиком до белого цвета. Если хотите сладкую паску, то добавьте больше сахара на этом этапе.

Налейте в сотейник сливки и прогрейте на небольшом огне постоянно помешивая до появления пара над поверхностью. Затем перелейте сливки в миску в желтки и хорошо перемешайте венчиком. Поверните получившуюся смесь в сотейник.

Варите сливки с желтками на маленьком огне, доводя до легкого загустения. У вас должна получиться консистенция жидкой сметаны.

Вернемся к творожной массе. Добавить к ней заваренные желтки и размягченное сливочное масло. Перемешайте все и по желанию добавьте мелко натертую цедру одного лимона.

Остальные сливки взбейте миксером до плотных устойчивых пиков. Очень осторожно вмешайте сливки в творожную массу с помощью силиконовой лопатки.

Порубите обжаренный миндаль и добавьте в массу. Снова перемешайте, чтобы орехи равномерно распределились.

В форму выложите марлю, сложенную в четыре слоя. Переложите в нее творожную массу. Используйте пасковник высотой 15 см. Слегка утрамбуйте творожную массу и закройте марлей.

Установите форму на тарелку, сверху выложите еще одну и установите банку с водой, чтобы она прижала тесто, или положите что-нибудь другое, тяжелое. Поставьте в холодильник как минимум на 6 часов для застывания, лучше - на ночь.

Готовую творожную паску украсьте по собственному предпочтению. Приятного аппетита!