Никакого ботулизма: где и как правильно хранить консервацию

Какая хозяйка не производит множество закруток из домашних фруктов и овощей? Ведь это так приятно и вкусно - полакомиться плодами собственного сада и огорода зимой. Но доживет ли ваша консервация до зимы, если ее неправильно хранить?
РБК-Украина (проект Styler) подготовило полезные советы, как хранить консервированные овощи и фрукты так, чтобы ничего не взорвалось и не прокисло.
Домашние заготовки можно хранить в течение определенного периода:
Как хранить закрутки так, чтобы они не взрывались, не лопались, не цвели и сохраняли свою герметичность?
Температура в помещении не должна превышать +15 градусов. В противном случае продукты в банках могут забродить или скиснуть. Не ставьте тару у обогревателей. Чем холоднее в комнате, тем меньше рисков для размножения микроорганизмов и химических реакций. Но температура не должна быть ниже нуля – замороженные закрутки не сохраняются.
Оптимальные показатели влажности - от 65 до 70%. Если в воздухе много влаги, консервация быстро покроется плесенью. Поэтому обеспечьте хорошую вентиляцию - естественную или принудительную. Не ставьте банки в ванную.
Чрезмерное естественное или искусственное освещение может навредить вашим консервам. Прямые солнечные лучи могут лишить консервацию натурального цвета и витаминов, способствовать окислению содержимого. Поэтому не оставляйте их на подоконниках или открытых полках, если не можете защитить от чрезмерного солнечного воздействия.
Рассмотрим, как правильно найти место для закруток, чтобы каждая банка дождалась своего часа.
Погреб или подвал
Если у вас есть подвал или подвал, это станет идеальным местом для консервации. В прохладном помещении можно оставить соленья, маринованные овощи и грибы, квашеную капусту. Но погреб должен отвечать следующим условиям:
Балкон или лоджия
Если в вашем доме нет подвала, но есть застекленный балкон или лоджия, это может стать спасительным вариантом. Используйте балконные шкафы - они хорошо проветриваются, но продукция не должна подвергаться резким изменениям температуры.
Защитите банки от прямых солнечных лучей. Убедитесь, что закрутки надежно защищены от вредителей.
Не используйте открытый балкон - перепады температуры и высокая влажность могут ухудшить качество ваших зимних заготовок.
Где хранить заготовки на зиму в квартире, чтобы они не мешали и радовали глаз?
Кухня
Это - самое логичное место. Можно поставить закрутку в шкаф или специально оборудованную нишу под подоконником, но не близко к обогревателю.
Шкафы должны быть сухими, дезинфицированными и хорошо вентилируемыми.
Кладовая
Помещение без окон должно быть хорошо вентилируемым, чистым и сухим. Можно установить стеллаж или продумать системы открытых полок с надежными креплениями. В кладовке обычно хранят редко используемые вещи, но место для пяти-шести банок с заготовками всегда найдется.
Антресоли
Шкафы под потолком уже не в тренде, поскольку они загромождают пространство. Но во многих квартирах эти места остаются и популярны. Сохранять консервацию на антресолях очень удобно, но подвесные шкафы должны быть надежно закреплены.
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При написании материала использовались следующие источники: издание Culinesco, сайты National Center for Food Preservation, University of Nebraska.