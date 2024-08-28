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У этих знаков Зодиака начнется переломный момент. В сентябре их ждут судьбоносные события

Среда 28 августа 2024 06:24
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У этих знаков Зодиака начнется переломный момент. В сентябре их ждут судьбоносные события Какие знаки Зодиака начнут новую жизнь уже осенью (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Сентябрь готовит особые приключения для представителей трех знаков Зодиака. Они могут оказаться перед непростым выбором, однако в итоге все закончится очень хорошо.

Каким знакам Зодиака стоит ждать судьбоносных событий, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Стрелец

Вскоре вы окажетесь на распутье. Вам придется решать, что делать дальше. И будет непросто, готовьтесь к тому, что переломный момент застигнет вас врасплох. Однако вы сможете сделать правильный выбор.

Взвешивая все "за" или "против" того или иного решения, не забывайте оценивать свои достижения. И если вы готовы нырнуть в водоворот перемен - в сентябре вы сможете это сделать. Все получится, верьте в чудо.

Лев

Начало осени может показаться очень непростым. Все дело в том, что судьба бросит вам вызов. Вас ждут по-настоящему судьбоносные события, от которых нельзя убежать.

Перемены неизбежны, вам стоит это принять. И даже если вы окажетесь перед непростым выбором, не позволяйте панике все испортить. Вы не сможете все изменить, если будете давать волю тревожности и сомнениям.

Овен

В сентябре вам придется решить, что делать дальше. Просто плыть по течению не получится, пора брать все в свои руки. Едва ли вы готовы принять поражение и сдаться, ведь вы привыкли побеждать.

Начинайте действовать, направьте свою энергию в правильное русло. А если вы не можете понять, с чего начать, составьте план и обратитесь за советом к своим близким. Они понимают ваши желания и могут озвучить действительно хорошую идею.

Напомним, ранее появился Таро-гороскоп на неделю.

Кроме этого, ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака получат подарки от этой осени.

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