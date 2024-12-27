У древних людей был "иммунитет" против рака? Генетики нашли этому странное объяснение

Количество больных раком ежегодно увеличивается и врачи всего мира ищут все более новые методы борьбы с этим заболеванием. Оказалось, что люди, которые жили миллионы лет назад, также сталкивались с онкологией. Однако они имели такой стиль жизни, который давал им защиту от рака.

Почему древние люди имели "иммунитет" от рака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Medical Answers .

Несколько исследований, которые были проведены за последние годы, дали понять ученым, что древние люди тоже страдали от онкологии. У людей, живших миллионы лет назад, также были разнообразные опухоли.

Специалисты из Манчестерского университета во время изучения письменных источников древности и древнеегипетских мумий выяснили, что у жителя эпохи Птолемеев (IV-I века до нашей эры) была злокачественная опухоль.

Также следы рака ученые нашли у австралопитека, который ушел из жизни в возрасте 12-13 лет примерно два миллиона лет назад.

А самый древний известный случай этой болезни нашли исследователи из Южной Африки. У гоминида, который умер 1,7 -1,8 миллиона лет назад были опухоли на костях стопы.

По словам ученых, для древнего человека заболеть онкологией было редким явлением. Сейчас - эта болезнь встречается на каждом шагу, и исследователи объясняют это влиянием современного образа жизни.

Британские ученые указывают, что последние 300 лет опухоли становятся одной из главных причин смерти в промышленно развитых странах. При этом показатель заболеваемости значительно вырос у детей. И всему виной именно нездоровое питание и образ жизни.

При этом исследователи из Гарвардского университета считают, что 75% случаев смерти от рака в западных странах можно остановить. Например, с помощью скрининга и выявления новообразований на ранних стадиях.

Также ученые считают, что нужно исключить самые главные негативные факторы современной жизни: курение и алкоголь, стресс, нарушение сна, лишний вес, малоподвижный стиль жизни.