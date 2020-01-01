Яніна Соколова рознесла Зеленського за новорічне привітання: Путін не Юзік

Привітання президента України Володимира Зеленського з Новим роком викликало неоднозначну реакцію мешканців країни. Відома українська телеведуча Яніна Соколова на своїй сторінці у Facebook написала різкий пост про привітання Зеленського і нагадала, що Путін – це не Юзік.

Соколова звернулася до Зеленського і висловила думку, що війну з Росією можна закінчити двома способами: виграти або програти. А наївна гра "ми всі за мир" з взаємними привітаннями з Новим роком – це сумний суїцид.

"КВК ніколи не обіграє КДБ. Я зараз суто про рівень стратегії. Або Ви думаєте, що Вам вдасться задобрити, а потім хоп і перехитрити сусіда? Не...Путін не Юзік. Трошки інший психотип і мізки. Він розуміє тільки позицію сили. Заграванням Ви тільки ганьбите свою країну, 13 тисяч громадян якої цей пан вбив", - написала журналістка.

Вона додала, що є різниця в тому, як названа вулиця і хто ми, так як країну об'єднує не папірець, і не асфальт і навіть не прагнення до миру.

"Різниця велика. У ній вся сіль. Коли Ви це зрозумієте, то все піде правильним шляхом. Як це зрозуміли в Польщі, Угорщині, Франції та Німеччини. Відповідь на питання "хто ми?" буде тоді чіткою і впевненою, коли Ви зрозумієте, що країну об'єднує не папірець і асфальт, і навіть не прагнення до миру, а спільна національна ідея, самоідентифікація, боротьба з ворогом, який калічить і знищує наших солдатів, розуміння ходу історії, категоричність до будь-якого зазіхання на все українське всередині і зовні, цінність мови і культури, особистостей, які змінили хід історії у боротьбі за незалежність і суверенітет", - пояснила Соколова.

Вона порадила президенту оточити себе тими, хто це розуміє, так як він опинився в вакуумі малоросів.

"Якщо Вам все ж таки все рівно. То пропоную назвати Банкову, де Ваш офіс – вул. Бандери. Теж на Б. Яка різниця", - резюмувала телеведуча.

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