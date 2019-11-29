Я не називала його с**клом: українська ведуча розповіла, як її "кинув" Зеленський

Яніна Соколова розповіла про Зеленського (Колаж РБК-Україна)

Телеведуча Яніна Соколова прокоментувала свій конфлікт з Зеленським

Володимир Зеленський кілька разів переносив інтерв'ю з української ведучою Яніною Соколовою, яка нещодавно подолала онкологію. Про це сама телезірка розповіла в інтерв'ю "Українській правді". На питання, чи багато гостей відкладали зустріч, ведуча відповіла, що це був тільки президент Володимир Зеленський.

"У нього внутрішня структура емоційно нестабільна ... Але з Зеленським мені було б дуже цікаво, саме тому, що він емоційно нестабільний. Є дуже багато речей, які могли б його зачепити. А я дівчина досить щира. Тому я йому б просто ва-банк говорила те, що думаю, і те, що запитують мене глядачі. Було б класно", - сказала Соколова.

Також Соколова спростувала інформацію про те, що під час передвиборної кампанії назвала Зеленського "с**клом".

"Я не називала його "с**клом", я говорила: "Якщо ти не сс*кун". Подивися уважно це відео. Я в кінці сказала: "Володимир, прийди на "Рандеву ", якщо ти не с*икло". А потім вже коли двічі мені пообіцяли, що "ось-ось прийде" і не прийшов, тоді я просто написала у своєму Facebook "таки сц*кун", але не писала там "Зеленський" або "Порошенко". Кожен зрозумів, що він зрозумів", - пояснила ситуацію ведуча.

Яніна Соколова розповіла про Зеленського (YouTube)