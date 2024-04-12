С ним боролась Apple. Вышел единственный мессенджер, чтобы управлять всеми другими

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт американской корпорации в сфере веб-программирования Automattic .

Что известно о новом приложении

Основной фишкой Beeper является возможность объединения чатов из всех остальных мессенджеров. Например, вы можете объединить свои учетные записи WhatsApp и Telegram, чтобы общаться с пользователями обоих мессенджеров, не покидая приложение Beeper.

Beeper поддерживает практически все популярные сервисы, включая WhatsApp, Telegram, Signal, X (Twitter), Discord, Google Chat, LinkedIn и Slack. Также вы можете привязать свой номер телефона, чтобы получать SMS- и RCS-сообщения в Beeper. Разработчики обещают добавить поддержку еще большего количества сервисов в будущем, хотя текущий список уже впечатляет.

Метод добавления учетной записи может различаться в зависимости от того, какие мессенджеры вам нужны. Для некоторых просто потребуется ваш номер, в то время как для других придется перейти в настройки приложения и вручную добавить новое устройство.

Beeper поддерживает практически все популярные сервисы (фото: Beeper)

Когда все настроено, на главной странице Beeper появятся все ваши чаты из всех синхронизированных мессенджеров. Нет никаких разделений, поэтому даже неясно, из какого именно мессенджера приходит сообщение.

Однако существует также ограничение: в Beeper можно добавить только одну учетную запись из каждого определенного сервиса. Например, добавить сразу две учетные записи из Telegram не получится. В будущем эта возможность появится за дополнительную плату, хотя цена подписки пока не разглашается.

Приложение Beeper доступно для Android, iOS, Windows, macOS, Linux и Chrome OS. Вы можете скачать его с официального сайта. Однако сначала вам нужно зарегистрировать свою учетную запись в Beeper с компьютера или ноутбука, прежде чем войти в мобильную версию.