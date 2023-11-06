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Без них никуда: стилист показала стильные варианты брюк (фото)

Понедельник 06 ноября 2023 18:15
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Без них никуда: стилист показала стильные варианты брюк (фото) Какие штаны будут в моде этой осенью (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Наталья Москаленко

Брюки - одна из самых востребованных вещей гардероба. Уже много лет они не теряют своих позиций, и единственное, что меняется от сезона к сезону - только фасон.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост стилиста Натальи Москаленко в Instagram.

Как выглядят стильные модели брюк

По словам эксперта, в холодный сезон без хороших штанов никуда.

"По силуэтам дизайнеры предлагают широкие модели wild leg и модели "сигареты" родом из 50-х, поскольку эта стилистика сейчас тоже очень актуальна на ряду с 90-ми", - говорится в сообщении.

Принт в полоску и клетку - это то, что больше всего встречалось на подиумах в осенних коллекциях.

Материал лучше выбирать шерсть и кожу, ведь они будут самыми актуальными для холодной погоды. Посадку и длину можно выбрать по своему вкусу - актуальной будет как немного заниженная, так и высокая.

"С длиной тоже есть варианты от укороченных моделей до лодыжки до ультра длинных, которые полностью закрывают обувь", - говорится в сообщении.

Без них никуда: стилист показала стильные варианты брюк (фото)Без них никуда: стилист показала стильные варианты брюк (фото)Без них никуда: стилист показала стильные варианты брюк (фото)Без них никуда: стилист показала стильные варианты брюк (фото)Без них никуда: стилист показала стильные варианты брюк (фото)Без них никуда: стилист показала стильные варианты брюк (фото)Без них никуда: стилист показала стильные варианты брюк (фото)Стильные брюки на осень (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Ранее стилист показывала стильные украшения, которые вновь вернулись в моду.

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