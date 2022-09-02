"Ніхто наш Київ не бомбить": батьки висловились про безпеку дітей в школах (відео)

У Києві батьки учнів висловилися про очне навчання з початком нового навчального року під час воєнного стану, і дали відповідь - чи безпечно пускати дітей до школи в умовах повномасштабної війни, чи онлайн уроки все ж кращий варіант.

Відео: жителі Києва висловилися про безпеку дітей у школах

Жінка, у якої внучка перейшла в 8 клас і знову сіла за парту, схвалює очне навчання в школах Києва, і в цілому вірить у швидку перемогу.

"Безпечно, я думаю. Я так думаю, що нічого поганого не буде. Ніхто наш Київ не бомбить, скоро ця війна закінчиться, і ми будемо жити так добре, як і жили раніше", - каже пенсіонерка.

Житель столиці розповів, що його діти перейшли в 4 і 9 класи та пішли до школи на очне навчання.

"Так як сьогодні в Києві тихо, то я думаю, що безпечно. Але ми з дружиною думаємо так, що якщо буде тривога, як раніше було, то дітей в школу відпускати не будемо. У нас пристосоване бомбосховище, і діти в класі розділені на дві групи. Одні навчаються онлайн, інші очно - тиждень. А потім через тиждень - навпаки. І у нас є бомбосховище, "тривожний чемоданчик". Діти хотіли йти до школи, бо вже пів року не ходили, був ковід, то дуже хотіли діти до школи. І ми раді, що вони пішли, і будуть (вчитися) очно", - висловився киянин.

Дві жінки поділилися такими думками, виділивши важливість облаштування укриттів:

"Я думаю, що безпека - вона трошки ситуативна, залежить від території. Наприклад, в Харківській області краще буде дистанційне навчання, а в Києві можливо очне. Якщо є добре облаштоване укриття, то звичайно нехай буде очне".

"Безпечно коли облаштовано бомбосховище, згідно з нормами. Повинна бути швидка реакція у вчителя, асистента вчителя, якщо це інклюзивний клас... Мабуть - небезпечно".

Киянка, яка повела свою дитину в перший клас, теж в цілому підтримує очне навчання.

"У нашій школі буде очне навчання. Можливо, коли буде опалювальний сезон - буде онлайн. У нас є гарне укриття. Директор нас водив, показував все. Загалом - за очне навчання. Тому, що ми (пішли) тільки в перший клас. Дуже важко буде онлайн. І батьки працюють", - каже жінка.

Ще одна мешканка столиці розповіла, що її молодша дитина вчиться дистанційно, а старший син на 2-му курсі, навчаючись в "Морфлоті", буде ходити на лекції.

"Якщо чесно, моя думка, то мені страшно. А з іншого боку, я хотіла б, щоб вони вчилися (очно). Тому, що вдома - це не навчання. По-перше, головне щоб було бомбосховище. Щоб було, не дай Боже якщо що, кілька виходів, а не один. І мені здається, (треба) щоб була якась водичка, якась їжа. Медична аптечка щоб була. А так - дуже страшно, як наш ворог розповідає, що буде гатити по закладах, то дуже страшно", - каже вона.

Мама школяра зізнається, що: "Хоче онлайн", тому що: "Це її тривожність". Сам же хлопчик розповів, що особисто йому хотілося б ходити до школи, бо до цього навчався дистанційно через карантин, хоча в школі для нього - цікаво. Дитина пояснила, що якщо до цього обмеження були пов'язані з епідемією коронавірусу, то тепер - через війну.

"Якщо будуть малі бойові дії, то тоді можна походити (у школу), а коли будуть великі - то треба онлайн", - підсумував юний киянин.

Нагадаємо, в Україні в цілому трохи більш ніж половина шкіл приймуть у своїх стінах учнів, а інші навчатимуться онлайн. Влада ще раз наголошує, що безпека дітей понад усе. Так що очні уроки та лекції проходитимуть тільки там, де є укриття, і відносно спокійна ситуація в регіоні.