"Никто наш Киев не бомбит": родители высказались о безопасности детей в школах (видео)

В Киеве родители учеников высказались об очной учебе с началом нового учебного года во время военного положения, и дали ответ - безопасно ли пускать детей в школы в условиях полномасштабной войны, или онлайн уроки все же лучший вариант.

Видео: жители Киева высказались о безопасности детей в школах

Женщина, у которой внучка перешла в 8 клас и снова села за парту, одобряет очную учебу в школах Киева, и в целом верит в скорую победу.

"Безопасно, я думаю. Я так думаю, что ничего плохого не будет. Никто наш Киев не бомбит, скоро эта война закончится, и мы будем жить так хорошо, как и жили раньше", - говорит пенсионерка.

Житель столицы рассказал, что его дети перешли в 4 и 9 классы и пошли в школу на очную учебу.

"Так как сегодня в Киеве тихо, то я думаю, что безопасно. Но мы с женой думаем так, что если будет тревога, как раньше было, то детей в школу отпускать не будем. У нас приспособлено бомбоубежище, и дети в классе разделены на две группы. Одни учатся онлайн, другие очно - неделю. А потом через неделю - наоборот. И у нас есть бомбоубежище, "тревожный чемоданчик". Дети хотели идти в школу, потому что уже пол года не ходили, был ковид, то очень хотели дети в школу. И мы рады, что они пошли, и будут (учиться) очно", - высказался киевлянин.

Две женщины поделились такими мнениями, выделив важность обустройства убежищ:

"Я думаю, что безопасность - она немного ситуативная, зависит от территории. Например, в Харьковской области лучше будет дистанционное обучение, а в Киеве возможно очное. Если есть хорошо обустроенное укрытие, то конечно пусть будет очное".

"Безопасно когда обустроено бомбоубежище, согласно нормам. Должна быть быстрая реакция у учителя, ассистента учителя, если это инклюзивный класс... Пожалуй - небезопасно".

Киевлянка, которая повела своего ребенка в первый класс, тоже в целом поддерживает очную учебу.

"В нашей школе будет очное обучение. Возможно, когда будет отопительный сезон - будет онлайн. У нас есть хорошее укрытие. Директор нас водил, показывал все. В общем - за очное обучение. Потому что мы (пошли) только в первый класс. Очень тяжело будет онлайн. И родители работают", - говорит женщина.

Еще одна жительница столицы рассказала, что ее младший ребенок учится дистанционно, а старший сын на 2-м курсе, учась в "Морфлоте", будет ходить на лекции.

"Если честно, мое мнение, то мне страшно. А с другой стороны, я хотела бы, чтобы они учились (очно). Потому что дома - это не обучение. Во-первых, главное чтобы было бомбоубежище. Чтобы было, не дай Бог если что, несколько выходов, а не один. И мне кажется, (надо) чтобы была какая-то водичка, какая-нибудь еда. Медицинская аптечка чтобы была. А так - очень страшно, как наш враг рассказывает, что будет бить по заведениям, то очень страшно", - говорит она.

Мама школьника признается, что: "Хочет онлайн", потому что: "Это ее тревожность". Сам же мальчик рассказал, что лично ему хотелось бы ходить в школу, так как до этого учился дистанционно из-за карантина, хотя в школе для него - интересно. Ребенок объяснил, что если до этого ограничения были связаны с эпидемией коронавируса, то теперь - из-за войны.

"Если будут малые боевые действия, то тогда можно походить (в школы), а когда будут большие - то нужно онлайн", - заключил юный киевлянин.

Напомним, в Украине в общей сложности чуть больше половины школ примут в своих стенах учеников, а остальные будут учиться онлайн. Власти еще раз подчеркивают, что безопасность детей превыше всего. Так что очные уроки и лекции будут проходить только там, где есть укрытие, и относительно спокойная ситуация в регионе.