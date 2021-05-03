Під Львовом на трасі обвалився міст: фото і відео з місця НП
У понеділок, 3 травня на автодорозі Н-17 Львів-Луцьк обвалився міст. Інцидент стався біля села Гайок, яке знаходиться в Кам'янка-Бузькому районі Львівської області.
Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області на своїй сторінці в Facebook.
В результаті обвалу, з'явилися ускладнення в русі транспорту. По дорозі тепер їхати не можна.
Під Львовом обвалився міст (фото: facebook.com/lvivpolice)
"Організовано об'їзд за схемою (напрямок зі Львова): доїжджаєте до міста Кам'янка-Бузька, там здійснюєте поворот ліворуч і далі рухайтеся автодорогою Т 14-25 до міста Жовква. Далі дорогою Р-15 до міста Червоноград. Потім дорогою Т 14-10 до міста Радехів. А далі, за звичним маршрутом", - йдеться в повідомленні.
Схема об'їзду (фото: facebook.com/lvivpolice)
Правоохоронці зазначили, що у зворотному напрямку діє так само сама схема руху.
Під Львовом обвалився міст (фото: varta1.com.ua/)
При цьому великогабаритні транспортні засоби будуть направляти на автодорогу М-06 Київ-Чоп.
Під Львовом обвалився міст (відео: YouTube)
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Пізніше з'явилася інформація про 18-річну Олександру, яка загинула в цій ДТП. У неї було багато фоловерів в соцмережах.