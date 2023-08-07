Названы знаки Зодиака, которым тяжело найти вторую половинку

Рак

Раки на самом деле являются очень эмоциональными и чувствительными личностями. К сожалению, очень часто их партнеры не способны оценить столь нежную натуру. Представители этого знака очень любят заботиться о других и влюбляются в тех, кого нужно "исправить", а не в тех, с кем можно построить здоровые отношения.

Лев

Львы известны своим большим энтузиазмом и любовью быть в центре внимания. Из-за пристрастия к жизни и склонности драматизировать, влюбляются в тех, кто не способен удовлетворить их эмоциональные потребности. Львы начинают отношения с людьми, отвечающими взаимностью поверхностно. Однако это не то, что представителям этого знака нужно.

Водолей

Водолеи - это личности с нестандартным мышлением, которые всегда стремятся к независимости. Это приводит к тому, что они часто начинают отношения с теми, кто не готов к постоянному союзу. Также представителей этого знака тянет к "необычным" людям, поэтому они могут не заметить первые тревожные звоночки.

Рыбы

Рыбы являются врожденными мечтателями и романтиками. Их способность видеть в людях только хорошее приводит к отношениям с людьми, которые не заслуживают их любви. Представители этого знака склонны идеализировать других и влюбляются в людей, в которых видят потенциал.