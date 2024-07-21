Никогда не смывайте эти 8 вещей в канализацию, чтобы не пришлось покупать новую сантехнику

Краска

Краска содержит вредные химические вещества, которые могут разъедать трубы, и ее следует утилизировать в соответствии с местными правилами. Слив краски в канализацию может загрязнить водные источники и повредить вашу сантехнику.

Прочтите инструкцию на этикетке краски и утилизируйте ее в соответствии с рекомендациями.

Жиры и масла

Во время приготовления пищи избегайте выливания жиров, масел и смазок в канализацию, поскольку эти тяжелые вещества могут заблокировать ваши трубы. Они способны застывать и засорять слив, что приводит к серьезным засорам в вашей сантехнике и общественной канализационной системе.

Волокнистые овощи

Избегайте выбрасывания волокнистых овощей, таких как лук, сельдерей, кукурузные шелухи, фруктовые шкурки и артишоки в канализацию. Эти волокнистые материалы могут привести к дорогостоящим ремонтам и большим неудобствам.

Вместо того чтобы бросать их в унитаз, добавьте волокнистые овощи к вашему компосту или просто выбросьте в мусорное ведро.

Крахмалистая пища

Такую крахмалистую пищу как картофель и макароны также не следует выбрасывать в унитаз. Используйте фильтр в раковине, чтобы предотвратить попадание этой пищи в канализацию. Крахмал из картофеля и кожуры могут прилипать к стенкам труб, создавая клейкое вещество.

Бытовые моющие средства

Моющие средства могут повредить трубы и навредить окружающей среде. Отнесите моющие средства в центры утилизации опасных отходов, так как многие из них содержат коррозионные химические вещества, которые могут повредить септические системы.

Моющие средства не отчистят грязь изнутри труб, а добавят туда новую (фото: Pexels.com)

Кофейная гуща

Любители кофе могут привыкнуть выливать кофейную гущу в унитаз, но это может серьезно повредить сливные трубы. Кофейная гуща быстро начнет накапливаться на стенках труб, создавая пробку. Остатки гущи маслянисты и могут слипаться, осложняя прохождение воды.

Наклейки на продуктах

Наклейки на продуктах не растворяются в воде и могут вызывать засор или попадать в фильтры водоочистных установок. Снимайте наклейки с продуктов и выбрасывайте их в мусор, не ленитесь.

Наполнитель лотка для животных

Не бросайте туалетный наполнитель в унитаз, даже если на нем указано, что его можно смывать. Даже такие продукты могут слипаться и блокировать трубы.

Яичная скорлупа

Яичная скорлупа не разлагается быстро и может накапливаться, затрудняя прохождение других веществ через ливень. Она может прилипать к стенкам труб, уменьшая их диаметр. Лучше добавьте яичную скорлупу к компосту или выбросьте в мусор.