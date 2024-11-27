Никогда не догадаетесь. 104-летняя женщина назвала неожиданный секрет своего долголетия

Что известно о долгожительнице

Росс Осборн родилась 30 октября 1920 года в Саут-Шилдсе. Она работала на местной бисквитной фабрике, прежде чем перейти на табачную фабрику. Во время Второй мировой войны она переехала в Манчестер, а затем вернулась на север, чтобы работать в компании по доставке и в универмаге.

В течение этого времени Росс вышла замуж за любовь всей своей жизни, Эдвина, в 1943 году, и у них родился сын Норман. Росс также имеет двух внуков, одного правнука и одну правнучку.

В чем секрет долгой и счастливой жизни 104-летней женщины

Росс Осборн связывает свою долгую жизнь с просмотром любимой программы по телевизору.

Родившаяся в Джорде прабабушка любит смотреть популярную программу Saturday Night Takeaway и редко пропускает новый выпуск. Она смотрит телешоу с самого начала до сих пор.

Теперь она любит смотреть "Британия обладает талантом". Росс отпраздновала свой 104-й день рождения в окружении друзей и семьи в Sheraton Court Care Home HC-One в Хартлпуле, графство Дарем.

Когда ее спросили, в чем ее секрет долгой жизни, она ответила: "Много отдыхайте и смотрите любимую телепередачу".

По словам долгожительницы, ей нравится жить в ожидании нового выпуска телешоу.