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Никогда не сдавайтесь. 5 фильмов о выживании, которые стоит посмотреть, когда опускаются руки

Что посмотреть, когда нет настроения (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Иногда бывает так, что уныние и плохое настроение буквально заставляют опустить руки и объявить о своем поражении. Впрочем, не торопитесь отказываться от борьбы. Переведите дыхание и вдохновитесь историями, в которых человек никогда не сдается, что и становится главным спасением.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 фильмов о выживании и борьбе за жизнь, которые стоит посмотреть, когда исчезает настроение.

"Эверест"

Лента расскажет об альпинистах, желающих покорить Эверест. И это очень тяжело, ведь не все храбрецы достигают вершины и возвращаются домой живыми. Но вы увидите, насколько важно не сдаваться, даже когда кажется, что шансов на спасение уже нет.

 

"Легенда Хью Гласса" (Выживший)

Фильм уже успел стать культовым. И если вы еще не видели, как главный герой (которого сыграл Леонардо Ди Каприо) преодолевает множество препятствий и выживает даже в тех ситуациях, которые кажутся убийственными, лента стоит вашего внимания.

 

"127 часов"

А этот фильм - об альпинисте, который застрял и провел в ловушке 5 дней. Когда человек понимает, что никто его не спасет, он оказывается перед выбором - сдаться и умереть или собраться и начать бороться за шанс сохранить свою жизнь. И эта история, основанная на реальных событиях, доказывает, что всегда нужно выбирать второй вариант.

 

"Отмель"

В этой ленте вы увидите, как смелая серфингистка попадает в смертельную ловушку. Акулы, вода и ни одного человека, который мог бы его спасти. Фильм будет держать вас в напряжении до самого конца. И вам стоит его посмотреть, чтобы понять, что выход есть всегда.

 

"Изгой"

Легендарная кинокартина с Томом Хэнксом расскажет о мужчине, оказавшемся на безлюдном острове. Порой кажется, что главный герой сходит с ума и уже никогда не спасется. Но финал вас поразит.

 

К слову, раньше мы уже называли 7 фильмов о молодежи и приключениях.

Кроме того, недавно появилась подборка 5 новых мини-сериалов, от которых не оторваться.

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