Никогда не сдавайтесь. 5 фильмов о выживании, которые стоит посмотреть, когда опускаются руки

"Эверест"

Лента расскажет об альпинистах, желающих покорить Эверест. И это очень тяжело, ведь не все храбрецы достигают вершины и возвращаются домой живыми. Но вы увидите, насколько важно не сдаваться, даже когда кажется, что шансов на спасение уже нет.

"Легенда Хью Гласса" (Выживший)

Фильм уже успел стать культовым. И если вы еще не видели, как главный герой (которого сыграл Леонардо Ди Каприо) преодолевает множество препятствий и выживает даже в тех ситуациях, которые кажутся убийственными, лента стоит вашего внимания.

"127 часов"

А этот фильм - об альпинисте, который застрял и провел в ловушке 5 дней. Когда человек понимает, что никто его не спасет, он оказывается перед выбором - сдаться и умереть или собраться и начать бороться за шанс сохранить свою жизнь. И эта история, основанная на реальных событиях, доказывает, что всегда нужно выбирать второй вариант.

"Отмель"

В этой ленте вы увидите, как смелая серфингистка попадает в смертельную ловушку. Акулы, вода и ни одного человека, который мог бы его спасти. Фильм будет держать вас в напряжении до самого конца. И вам стоит его посмотреть, чтобы понять, что выход есть всегда.

"Изгой"

Легендарная кинокартина с Томом Хэнксом расскажет о мужчине, оказавшемся на безлюдном острове. Порой кажется, что главный герой сходит с ума и уже никогда не спасется. Но финал вас поразит.