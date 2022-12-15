Никогда не оставляйте смартфон возле ноутбука, если не хотите навредить технике

Обычная привычка держать мобильный телефон совсем близко к включенному компьютеру или ноутбуку, может иметь негативные последствия для смартфона.

О том, как именно ПК влияет на гаджет, сообщает ITechua.

Почему не стоит класть смартфон рядом с ноутбуком

Мобильный телефон является приемником-передатчиком, взаимодействующим с базовыми станциями. Он постоянно отслеживает станционный сигнал и излучает периодически мощный сигнал связи со станцией.

В ноутбуках встроены свои антенны, такие как Wi-Fi и Bluetooth. Их мощность ниже. В случаях, когда телефон находится близко к включенному ноутбуку, происходит детектирование электрических колебаний сигналов. В результате за несколько секунд до входящего вызова возникают помехи.

Также от этого мобильное устройство быстрее теряет заряд. Именно поэтому эксперты рекомендуют оставлять смартфон не менее 1 метра от ноутбука или персонального компьютера, когда те работают. То же самое правило касается и планшетов.

Специалисты утверждают, что и смартфон также может навредить ноутбуку. Поскольку оказывает дополнительное электромагнитное воздействие на него. В результате могут пострадать оба гаджета. Ноутбук, находящийся близко к телефону, будет поглощать больше энергии, что со временем приведет к помехам и некорректному функционированию устройства.

Смартфон, находящийся близко к компьютерным колонкам, может навредить их работе. При включенном Wi-Fi и Bluetooth радиоволны из телефона могут создавать помехи и привести к искажению звука, исходящего из колонок.