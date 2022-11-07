Никогда не оставляйте ключи от дома в замке. Вот почему

Многие привыкли оставлять ключи в замке для того, чтобы лишний раз их не искать, или же думают, что так защитят свой дом от грабителей. Но это заблуждение.
Об этом пишет SantePlus.
Большинство людей не знают, что гораздо легче проникнуть в дом, когда ключ все еще в замке.
Сами того не подозревая, вы облегчаете проникновение злоумышленников в вашу квартиру. Просто потому, что воры могут обычной отмычкой провернуть замок. Им даже не нужно будет подбирать отмычку под борозды в замке, потому что в отверстие уже вставлен ключ.
Не пожалейте деньги на крепкую бронированную дверь. Часто с первого взгляда даже вид такой двери сразу отпугивает потенциального вора. Сделайте ставку на оконные решетки или хотя бы противовзломные ставни, особенно если вы живете на первом этаже.
Поддерживайте хорошие отношения с соседями. В частности, в ваше временное отсутствие, они смогут присмотреть за домом или квартирой, и сообщат в случае чего в полицию.
Не стесняйтесь дать соседу, которому доверяете, пару ключей, чтобы он время от времени наведывался. Если этого не сделать, грабители могут пометить ваш дом как такой, где никто не появляется.
Если у вас есть возможность, установите камеры видеонаблюдения вне дома. В случае кражи это самый практичный способ распознать грабителей.
Раньше мы писали, что ни в коем случае нельзя делать в доме, чтобы не навлечь беду.
Также читайте, в какие дни нельзя убирать дома.