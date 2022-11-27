Никогда не ешьте эти фрукты вечером: они способствуют набору веса

Мы привыкли считать, что фрукты полезны для нашего организма и регулярное их потребление является залогом здоровья. Однако ряд исследований показывают, что фрукты могут повредить, особенно когда человек стремится сбросить лишний вес.
О том, как фрукты влияют на процесс похудения и какие из них следует исключить из рациона, читайте у Styler.
Фруктовая диета является эффективной и быстрой. Однако большинство сладких плодов содержат фруктозу. Этот углевод повышает уровень сахара в крови, но усваивается организмом медленнее сахароза. Поэтому важно есть фрукты при похудении, четко контролируя дозу.
Основная польза для организма от потребления фруктов в том, что они придают энергию, обогащают организм минералами и витаминами, быстро утоляют голод, не вызывая ощущение тяжести в желудке. А также приводят в норму вес.
Людям, стремящимся похудеть, в вечернее время лучше есть несладкие фрукты. Однако не следует их сочетать с другими блюдами. Такая комбинация может замедлить пищеварение, спровоцировать вздутие и вызвать газообразование.
Людям с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта не советуют употреблять в пищу вечером груши.
Фрукты вечером можно есть не позже, чем за час до сна. Однако следует выбирать низкокалорийные плоды. Подойдут следующие:
Употребление некоторых плодов может спровоцировать набор веса. При диете следует исключить следующие из рациона. В частности:
Напоминаем, раньше мы писали о том, какие продукты на самом деле не низкокалорийны, как многие думают, а способствуют набору веса .
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