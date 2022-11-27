Никогда не ешьте эти фрукты вечером: они способствуют набору веса

В чем польза фруктов?

Фруктовая диета является эффективной и быстрой. Однако большинство сладких плодов содержат фруктозу. Этот углевод повышает уровень сахара в крови, но усваивается организмом медленнее сахароза. Поэтому важно есть фрукты при похудении, четко контролируя дозу.

Основная польза для организма от потребления фруктов в том, что они придают энергию, обогащают организм минералами и витаминами, быстро утоляют голод, не вызывая ощущение тяжести в желудке. А также приводят в норму вес.

Можно ли есть фрукты вечером при похудении?

Людям, стремящимся похудеть, в вечернее время лучше есть несладкие фрукты. Однако не следует их сочетать с другими блюдами. Такая комбинация может замедлить пищеварение, спровоцировать вздутие и вызвать газообразование.

Людям с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта не советуют употреблять в пищу вечером груши.

Какие фрукты полезны при диетах?

Фрукты вечером можно есть не позже, чем за час до сна. Однако следует выбирать низкокалорийные плоды. Подойдут следующие:

яблоки, но не кислые сорта

но не кислые сорта цитрусовые – они ускоряют пищеварение, но их нельзя людям с гастритом или язвой желудка.

– они ускоряют пищеварение, но их нельзя людям с гастритом или язвой желудка. манго – не раздражает слизистую желудка

– не раздражает слизистую желудка свежий ананас – несколько ломтиков способствуют сжиганию жиров

– несколько ломтиков способствуют сжиганию жиров инжир – быстро насыщает организм и снижает аппетит.

Какие фрукты вредят фигуре?

Употребление некоторых плодов может спровоцировать набор веса. При диете следует исключить следующие из рациона. В частности: