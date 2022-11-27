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Никогда не ешьте эти фрукты вечером: они способствуют набору веса

Какие фрукты нельзя есть при похудении (Фото: pixabay)
Автор: Styler

Мы привыкли считать, что фрукты полезны для нашего организма и регулярное их потребление является залогом здоровья. Однако ряд исследований показывают, что фрукты могут повредить, особенно когда человек стремится сбросить лишний вес.

О том, как фрукты влияют на процесс похудения и какие из них следует исключить из рациона, читайте у Styler.

В чем польза фруктов?

Фруктовая диета является эффективной и быстрой. Однако большинство сладких плодов содержат фруктозу. Этот углевод повышает уровень сахара в крови, но усваивается организмом медленнее сахароза. Поэтому важно есть фрукты при похудении, четко контролируя дозу.

Основная польза для организма от потребления фруктов в том, что они придают энергию, обогащают организм минералами и витаминами, быстро утоляют голод, не вызывая ощущение тяжести в желудке. А также приводят в норму вес.

Можно ли есть фрукты вечером при похудении?

Людям, стремящимся похудеть, в вечернее время лучше есть несладкие фрукты. Однако не следует их сочетать с другими блюдами. Такая комбинация может замедлить пищеварение, спровоцировать вздутие и вызвать газообразование.

Людям с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта не советуют употреблять в пищу вечером груши.

Какие фрукты полезны при диетах?

Фрукты вечером можно есть не позже, чем за час до сна. Однако следует выбирать низкокалорийные плоды. Подойдут следующие:

  • яблоки, но не кислые сорта
  • цитрусовые – они ускоряют пищеварение, но их нельзя людям с гастритом или язвой желудка.
  • манго – не раздражает слизистую желудка
  • свежий ананас – несколько ломтиков способствуют сжиганию жиров
  • инжир – быстро насыщает организм и снижает аппетит.

Какие фрукты вредят фигуре?

Употребление некоторых плодов может спровоцировать набор веса. При диете следует исключить следующие из рациона. В частности:

  • виноград высококалорийный. Также он влечет за собой брожение в кишечнике, тем самым ухудшая самочувствие человека.
  • бананы – довольно сладкие, поэтому не слишком способствуют похудению
  • арбузы – в этих плодах гликемический индекс зашкаливает. А избыток содержащейся в них жидкости способен нарушить водно-солевой баланс.
  • сухофрукты и консервированные плоды также содержат много сахара и имеют очень высокую калорийность.

Напоминаем, раньше мы писали о том, какие продукты на самом деле не низкокалорийны, как многие думают, а способствуют набору веса .

Читайте также о том, какие 7 привычных продуктах содержат больше витамина С, чем лимоны.

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