Никогда не ешьте в это время суток, если не хотите испортить зубы: заявление стоматолога

Стоматолог сообщил, что для сохранения здоровья зубов нужно больше, чем чистить зубы дважды в день.

Что именно нужно делать, чтобы ваши зубы были здоровы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Когда нельзя есть, чтобы не испортить зубы

По словам стоматолога Алекса Фу, есть одно двухчасовое окно днем, в течение которого вы никогда не должны есть, поскольку это может оказать негативное влияние на ваши зубы.

Хотя, очевидно, важно регулярно чистить зубы щеткой и зубной нитью, избегание пищи в течение двух часов после обеда также может помочь сохранить ваши зубы крепкими и здоровыми.

После обеда зубам очень важно отдохнуть на пару часов.

"Если ваша слюна естественным образом очистит ваши зубы в течение, по крайней мере, двух часов после еды, это может значительно снизить риск кариеса и эрозии эмали", - сказал врач.

Как защитить зубы

Чтобы защитить зубы, доктор Фу советует избегать перекусов и напитков, кроме воды в течение двух часов после обеда. Это позволяет вашей слюне выполнять свою работу, поддерживая зубы чистыми и защищая их от кариеса.

Чистка перед завтраком также предохраняет зубы от вредных кислот в пище и напитках и обеспечивает свежее дыхание для начала дня. Если вы решите почистить зубы после завтрака, подождите 30 минут, чтобы эмаль восстановила минерализацию и укрепилась после воздействия кислотной пищи. Вы можете пить воду, чтобы ускорить этот процесс.