Никогда не ешьте в это время суток, если не хотите испортить зубы: заявление стоматолога
Стоматолог сообщил, что для сохранения здоровья зубов нужно больше, чем чистить зубы дважды в день.
Что именно нужно делать, чтобы ваши зубы были здоровы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.
Когда нельзя есть, чтобы не испортить зубы
По словам стоматолога Алекса Фу, есть одно двухчасовое окно днем, в течение которого вы никогда не должны есть, поскольку это может оказать негативное влияние на ваши зубы.
Хотя, очевидно, важно регулярно чистить зубы щеткой и зубной нитью, избегание пищи в течение двух часов после обеда также может помочь сохранить ваши зубы крепкими и здоровыми.
После обеда зубам очень важно отдохнуть на пару часов.
"Если ваша слюна естественным образом очистит ваши зубы в течение, по крайней мере, двух часов после еды, это может значительно снизить риск кариеса и эрозии эмали", - сказал врач.
Как защитить зубы
Чтобы защитить зубы, доктор Фу советует избегать перекусов и напитков, кроме воды в течение двух часов после обеда. Это позволяет вашей слюне выполнять свою работу, поддерживая зубы чистыми и защищая их от кариеса.
Чистка перед завтраком также предохраняет зубы от вредных кислот в пище и напитках и обеспечивает свежее дыхание для начала дня. Если вы решите почистить зубы после завтрака, подождите 30 минут, чтобы эмаль восстановила минерализацию и укрепилась после воздействия кислотной пищи. Вы можете пить воду, чтобы ускорить этот процесс.
Напомним, что стоматолог назвал три момента, когда ни в коем случае нельзя чистить зубы.
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