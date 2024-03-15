Никогда не выбрасывайте банановую кожуру: она поможет вам помолодеть на 15 лет

В чем польза бананов для кожи

"Мне 50 и я никогда не делаю ботокс, но я люблю делать банановые пилинги! И это работает!", - рассказала женщина.

Она также назвала преимущества такого пилинга. Он "сразу подтягивает кожу, увлажняет, осветляет, снимает воспаление". Кроме этого, вам не придется тратить дополнительные средства, ведь если вы покупаете бананы, то кожура просто отправляется на свалку.

50-летняя блогерша раскрыла секрет красоты (скриншот)

Как сделать пилинг

"Как сделать банановый пилинг? Проще не бывает! Умойтесь и высушите лицо, а затем начните массировать лицо, шею и декольте банановой кожурой. Оставляйте частички банана на лице, а через пол часа смойте водой, затем нанесите тоник", - пояснила блогерша.

Важно помнить, что бананы - это аллергены. Поэтому не стоит делать подобные пилинги, если ваш организм плохо реагирует на фрукты. Кроме того, учитывайте индивидуальные особенности вашей кожи и консультируйтесь с дерматологом, если хотите изменить уход и попробовать домашний пилинг.