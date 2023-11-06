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Никогда не сушите вещи на батареях и вот почему

Понедельник 06 ноября 2023 07:05
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Никогда не сушите вещи на батареях и вот почему Узнайте, почему не стоит сушить вещи на радиаторах (фото: Freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

С наступлением отопительного сезона многие думают, что после стирки следует сушить вещи на батареях и радиаторах. Но это - большая ошибка. Вы рискуете не только переплачивать за отопление и электричество, существуют и другие "подводные камни", о которых мало кто догадывается.

Почему не стоит сушить одежду на батареях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Можно ли сушить одежду и белье на батареях – ответ вас удивит

Конечно, если вы будете класть влажные вещи на источник тепла, они высохнут. Но это негативно скажется на состоянии вашего дома.

Эксперт по интерьерам Оуэн Уитлок советует отказаться от этой привычки, если вы до сих пор сушите вещи на батареях и радиаторах. Это может привести к появлению плесени и конденсат .

И если влаги станет действительно много, пострадает ваш ремонт. Плесень может "поселиться" у окон, за батареями и на полу. Мало того, влага способна повредить мебель из дерева. А потому не стоит рисковать.

Никогда не сушите вещи на батареях и вот почемуНе стоит сушить вещи на батареях, если вы не хотите увидеть дома плесень (фото: Freepik.com)

Также эксперт напомнил, что плесень - серьезный аллерген. Такое "соседство" с человеком может отрицательно сказаться на его здоровье.

Кроме этого, одежда на батареях "блокирует" тепло. Поэтому если у вас стоит счетчик на централизованное отопление или же в вашем доме стоят радиаторы, это скажется еще и на счетах. Мало кто хочет переплачивать за коммунальные услуги, поэтому лучше отказаться от вредного лайфхака, который ударит по кошельку.

Напомним, ранее мы уже рассказывали о 5 лайфхаках, которые помогут снизить затраты на отопление.

Также мы уже рассказывали, как сделать так, чтобы окна не потели. Эти методы навсегда прогонят из дома плесень и конденсат.

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