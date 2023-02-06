Никогда не жарьте на этом масле! Оно вредно для здоровья
Кокосовое масло - это растительный продукт, получаемый из копры. Традиционно применялось в мыловарении, для изготовления косметических средств, для приготовления холодящих начинок в вафельные торты и в производстве маргарина, пока в начале XXI века не стало широко употребляться в кулинарии. Многие думают, что оно очень полезно и жарят на нем.
Почему это не так рассказала в Instagram блогер и кулинар Дарья Дорошкевич.
Почему на кокосовом масле нельзя жарить?
Выбирая масло для жарки, следует в первую очередь обращать внимание на температуру дымления. Дорошкевич объяснила, что для жарки нужно использовать масла с высокой температурой дымления.
У нерафинированного кокосового масла температура дымления 177 градусов, у рафинированного 204 градуса.
"Чем больше температура дымления - тем больше масло не будет гореть, а ваша еда будет полезнее", - поведала кулинар.
Температуры дымления масел
Вот температуры дымления популярных масел и даже сала:
- Масло авокадо – 270 ℃
- Подсолнечное масло рафинированное – 252-254 ℃
- Топленое масло (масло гхи) – 250 ℃
- Оливковое масло рафинированное – 199-243 ℃
- Кукурузное масло рафинированное – 230-238 ℃
- Пальмовое масло рафинированное – 235 ℃
- Рисовое масло рафинированное – 232 ℃
- Масло виноградной косточки – 216 ℃
- Оливковое масло нерафинированное – 160-210 ℃
- Кокосовое масло рафинированное – 204 ℃
- Сало свиное – 190 ℃
- Кокосовое масло нерафинированное – 177 ℃
- Подсолнечное масло нерафинированное – 107-160 ℃
- Сливочное масло – 150 ℃
- Льняное масло – 107 ℃
Как мы ранее сообщали, Дорошкевич рассказала, как купить качественную пекинскую капусту, чтобы не навредить организму.
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