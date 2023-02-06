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Никогда не жарьте на этом масле! Оно вредно для здоровья

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Понедельник 06 февраля 2023 09:43
Никогда не жарьте на этом масле! Оно вредно для здоровья Фото: Кокосовое масло не подходит для жарки (tea.ua)
Автор: Людмила Жукова

Кокосовое масло - это растительный продукт, получаемый из копры. Традиционно применялось в мыловарении, для изготовления косметических средств, для приготовления холодящих начинок в вафельные торты и в производстве маргарина, пока в начале XXI века не стало широко употребляться в кулинарии. Многие думают, что оно очень полезно и жарят на нем.

Почему это не так рассказала в Instagram блогер и кулинар Дарья Дорошкевич.

Почему на кокосовом масле нельзя жарить?

Выбирая масло для жарки, следует в первую очередь обращать внимание на температуру дымления. Дорошкевич объяснила, что для жарки нужно использовать масла с высокой температурой дымления.

У нерафинированного кокосового масла температура дымления 177 градусов, у рафинированного 204 градуса.

"Чем больше температура дымления - тем больше масло не будет гореть, а ваша еда будет полезнее", - поведала кулинар.

Температуры дымления масел

Вот температуры дымления популярных масел и даже сала:

  • Масло авокадо – 270 ℃
  • Подсолнечное масло рафинированное – 252-254 ℃
  • Топленое масло (масло гхи) – 250 ℃
  • Оливковое масло рафинированное – 199-243 ℃
  • Кукурузное масло рафинированное – 230-238 ℃
  • Пальмовое масло рафинированное – 235 ℃
  • Рисовое масло рафинированное – 232 ℃
  • Масло виноградной косточки – 216 ℃
  • Оливковое масло нерафинированное – 160-210 ℃
  • Кокосовое масло рафинированное – 204 ℃
  • Сало свиное – 190 ℃
  • Кокосовое масло нерафинированное – 177 ℃
  • Подсолнечное масло нерафинированное – 107-160 ℃
  • Сливочное масло – 150 ℃
  • Льняное масло – 107 ℃

Как мы ранее сообщали, Дорошкевич рассказала, как купить качественную пекинскую капусту, чтобы не навредить организму.

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