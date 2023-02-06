Ніколи не смажте на цій олії! Воно шкідливе для здоров'я
Кокосове масло - це рослинний продукт, що отримується з копри. Традиційно застосовувалося у миловаріння, виготовлення косметичних засобів, приготування холодячих начинок у вафельні торти й у виробництві маргарину, доки початку XXI століття стало широко вживатися в кулінарії. Багато хто думає, що воно дуже корисне і смажать на ньому.
Чому це не так розповіла у Instagram блогер та кулінар Дар'я Дорошкевич.
Чому на кокосовому маслі не можна смажити?
Вибираючи олію для смаження, слід насамперед звертати увагу на температуру димлення. Дорошкевич пояснила, що для смаження потрібно використовувати олії з високою температурою димлення.
У нерафінованої кокосової олії температура димлення 177 градусів, у рафінованої 204 градуси.
"Чим більша температура димлення - тим більше олія не горітиме, а ваша їжа буде кориснішою", - розповіла кулінар.
Температури димлення олій
Ось температури димлення популярних масел і навіть сала:
- Олія авокадо – 270 ℃
- Соняшникова олія рафінована – 252-254 ℃
- Топлена олія (масло гхі) – 250 ℃
- Оливкова олія рафінована – 199-243 ℃
- Кукурудзяна олія рафінована – 230-238 ℃
- Пальмова олія рафінована – 235 ℃
- Рисова олія рафінована – 232 ℃
- Олія виноградної кісточки – 216 ℃
- Оливкова олія нерафінована – 160-210 ℃
- Кокосова олія рафінована – 204 ℃
- Сало свиняче – 190 ℃
- Кокосова олія нерафінована – 177 ℃
- Соняшникова олія нерафінована – 107-160 ℃
- Вершкове масло – 150 ℃
- Лляна олія – 107 ℃
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