Ошибки пациентов с высоким давлением, из-за которых все может закончиться плачевно

Гипертония (гипертензия) - распространенная болезнь, проявляющаяся повышенным артериальным давлением, а также увеличивающая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако пациенты с таким диагнозом не всегда осознают серьезность ситуации и допускают роковые ошибки.

О них рассказала в Instagram кардиолог Анна Калиневич.

Какая главная ошибка пациентов

По словам врача, пациенты могут самостоятельно отменять препараты от давления, потому что хотят защититься от "химии" или по другим причинам. И окончиться это все может, к сожалению, плачевно.

Какие риски отказа от терапии

Когда пациент пытается "отдохнуть" от препаратов или игнорирует назначение, он может получить серьезные осложнения (инсульт, инфаркт, транзиторную ишемическую атаку (ТИА).

Например, пациентка прекратила пить препараты, произошло обратное нарушение мозгового кровообращения в виде ТИА. Функция восстановилась и все хорошо, но перенесенная транзиторная атака у пациентов с гипертонической болезнью автоматически переводит его с ІІ стадии в ІІІ стадию.

И если раньше пациент принимал только антигипертензивные препараты, то в дальнейшем при переходе на следующую степень в плане тяжести заболевания будет еще больше таблеток.

Условно стадии гипертонической болезни можно разделить на:

I - легкая;

II - средней тяжести;

ІІІ - тяжелая.

И вот пациентам с ІІІ стадией гипертонической болезни кардиологи назначают не только антигипертензивные препараты, но и аспирин, и статины.

Таким образом "нелюбители" химии оказываются в ситуации, когда они эту "химию" условно вынуждены принимать в гораздо большем объеме, чем до самостоятельной отмены антигипертензивных препаратов и не получили бы таких осложнений.

"Намотайте себе на ус, запишите, запомните: при лечении артериальной гипертензии требуется постоянный прием препаратов. Только так, иначе не может быть", - подчеркнула врач.