Никогда не делайте этого: 6 распространенных ошибок владельцев кошек

Домашнее животное - это большая ответственность. Даже самые заботливые и сознательные владельцы кошек могут совершать ошибки, в результате которых питомец может пострадать. Поэтому стоит знать, чего избегать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт PetMD .

Пропуск ежегодных ветеринарных осмотров

Ежегодные оздоровительные осмотры имеют решающее значение для поддержания оптимального здоровья кота.

В зависимости от возраста вашей кошки, у нее может быть больше вероятности возникновения определенных заболеваний. К примеру, котята обычно страдают от инфекций верхних дыхательных путей, кишечных паразитов и ушных клещей.

У взрослых кошек могут развиться проблемы с мочевыводящими путями, заболевания зубов и ожирение.

С возрастом кошки нуждаются в более частом ветеринарном уходе.

Кошки прекрасно умеют скрывать боль и болезнь, поэтому вы можете не заметить, что что-то не так, пока болезнь не будет прогрессировать, что делает лечение более сложным и дорогим.

Избегание профилактических препаратов

Профилактика паразитов рекомендована для всех кошек. Блохи могут привести к серьезному воспалению кожи, анемии и инфекциям, передающимся через кровь.

Клещи могут передавать разные заболевания, включая болезнь Лайма.

Профилактику паразитов следует продолжать круглый год. Даже если ваша кошка никогда не выходит на улицу, она все равно рискует столкнуться с блохами и клещами.

Перекормка

Это случается, когда кошачью миску наполняют кормом несколько раз в течение дня или предлагают слишком много лакомства.

Перекорм может привести к ожирению и увеличить риск развития различных заболеваний.

Чтобы избежать перекорма, нужно давать только определенное количество пищи, которую можно распределить между двумя приемами пищи.

Отказ от ухода за зубами

Регулярный уход за зубами важен для поддержания надлежащей гигиены полости рта и предотвращения заболеваний. Без надлежащего ухода у кошек повышенный риск гингивита - это заболевание, вызывающее воспаление и кровоточивость десен.

На зубах также скапливается налет, что может привести к кариесу и необходимости хирургического удаления пораженных зубов. Кошки с заболеваниями зубов часто чувствуют сильную боль и отказываются есть или пить.

Нехватка природы в их жизни

Кошки - животные, которые любят общение с природой. Даже если ваша кошка остается дома, важно предоставить ей возможность насладиться травами и растениями.

К примеру, вы можете посадить кошачью мяту в горшок у себя дома или купить уже готовые растения.

Одиночество

Большинству кошек нравится компания друг друга, и они преуспевают в построении близких связей с другими представителями семейства кошачьих.

Если вы оставляете кошку ежедневно и не можете выделить ей достаточно времени для общения и игр, подумайте о том, чтобы завести вторую кошку. Вместе им будет веселее.