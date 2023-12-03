Никогда не делайте так во время онлайн-знакомств, иначе навсегда останетесь без пары

Вы врете. Публикуйте актуальные фото и не скрывайте свой возраст. Если человек, с которым вы познакомились онлайн, пойдет с вами на свидание, он будет очень разочарован, когда поймет, что вы были нечестны. Лучше сразу говорить всю правду.

Вы публикуете или отправляете очень много фото. Конечно, вы можете хотеть похвастаться отпуском, но если вы начнете "заваливать" собеседника фотографиями, это мало кому понравится. Это касается и вашего профиля, ограничитесь несколькими удачными фото, но не превращайте аккаунт в альбом воспоминаний.

В описании о себе вы оставили очень много текста. Не надо писать "роман" о своей жизни. Разбивайте информацию на абзацы и делайте текст информативным и последовательным.

Как правильно знакомиться в интернете (фото: freepik.com)

Вы много пишете о своих требованиях. Когда в тексте много "я хочу", когда вы сразу выдвигаете много пожеланий, это отталкивает. Вы сразу будете выглядеть как человек, который только требует, а ничего не планирует отдавать в ответ.

Вы сразу говорите о деньгах. Если в вашей анкете указано, что вы ищете того, кто будет дарить вам подарки и брать вас в путешествия, это будет выглядеть так, будто вам нужен спонсор. И если вы не хотите выглядеть корыстными, измените формулировку своих пожеланий.

Вы пишете о детях. Даже если вы мечтаете о создании семьи и рождении сыновей и дочерей, не нужно отпугивать тех, кто об этом еще не думал. Иногда это выглядит так, будто человек готов на отношения с кем угодно, лишь бы завести детей.

Что не нужно говорить при знакомстве (фото: freepik.com)

Вы оставляете бессмысленные эмодзи. Подмигивающий смайлик иногда выглядит странно. Если вы хотите начать общение, напишите что-нибудь интересное, но не надо оставлять непонятные стикеры и улыбки.