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"Никогда не прощу". Клопотенко вспомнил, из-за чего его захейтила известная телеведущая

Евгений Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)
Автор: Иванна Пашкевич

Известный кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко вспомнил, за что его захейтила ведущая канала 1+1 Валентина Хамайко.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-шоу "Вихідний 2.0".

Подробности

В 2018 году шеф-повар присоединился к команде утреннего шоу "Сніданок з 1+1". 

Каждую субботу он и Александр Повов готовил традиционные блюда из оригинальных продуктов.

До того, как Евгений стал экспертом шоу, в прямом эфире готовила Валентина Хамайко.

Валентина Хамайко (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

По словам Евгения, она была первым человеком в его жизни, который сказал, что тот плохо готовит.

Валентина перебила Клопотенко, и в шутку ответила, что наверняка он это ей никогда не простит.

"Валя готовила все все время, и тут говорят мне: "Ты будешь на выходных приходить". Я говорю: "Ну давайте". Прихожу и там Валя: "я здесь всегда готовила и буду это делать дальше", - вспомнил ресторатор.

"Я песочное тесто делал, а Валя говорит: "сколько ты туда добавляешь сливочного масла"? А я говорю: "я повар, я эксперт, я делаю по технологии Франции. А она мне: "так не делается", - продолжил историю кулинар.

Со временем, говорит знаменитость, отношения между ним и Валентиной наладились.

 

Отметим, что в декабре 2023 года утренний проект "Сніданок.Вихідний" на "1+1 Украина" объявил о прекращении работы. Информационно-развлекательное шоу выходило на канале со 2 апреля 2016 года.

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Евгений Клопотенко