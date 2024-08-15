Никогда не поздно: 6 актеров, которые стали известными в зрелом возрасте

Бен Кингсли, 80 лет

Бен Кингсли начал свою карьеру еще в 20 лет, но успех пришел не сразу. Он получил премию "Оскар" лишь в 59 лет, а свою звезду на Аллее славы - в 2010-м, когда ему было 67. Сэр Кингсли и сейчас продолжает активно сниматься: среди его последних работ - мини-сериал "Обитатели холмов" (2018) и сериал "Предприятие "Божий дар" (2019).

Бен Кингсли (фото: Википедия)

Брайан Кренстон, 68 лет

Обладатель премии "Золотой глобус" получил эту престижную награду в 58 лет за роль Уолтера Уайта в сериале "Во все тяжкие" (2008-2013). Эта роль принесла Брайану всемирную известность и сделала его кумиром молодого поколения.

После завершения сериала он участвовал в таких проектах, как "События прошлой недели с Джоном Оливером" (2014), "Электрические сны Филипа К. Дика" (2017). Дика" (2017), и "Остров собак" (2018).

Брайан Кренстон (фото: Википедия)

Джеки Вивер, 77 лет

Австралийская актриса кино и телевидения не только достигла впечатляющих актерских успехов, но и была удостоена звания офицера ордена Австралии. Джеки начала свою карьеру в 20 лет, сыграв небольшую роль в сериале "Ванджины".

В 2019 году у нее уже было две номинации на "Оскар", обе получены после 2010 года, когда актрисе исполнилось 63 года.

Ее секрет успеха - харизма, которая продолжает делать Джеки востребованной в индустрии. Это подтверждают ее работы в фильме "Горе-творец" (2017) и сериале "Предприятие "Божий дар" (2019).

Джеки Вивер (фото: Википедия)

Гленн Клоуз, 77 лет

Американская актриса театра, кино и телевидения, а также певица, которая имеет рекордное количество номинаций на премию "Оскар". Свою сценическую карьеру она начала в 26 лет с роли в бродвейской постановке.

Первую кинороль Клоуз получила в 35 лет в фильме "Мир за Гарпом", что принесло ей успех и признание критиков. Ее актерская игра была высоко оценена, что принесло ей три награды "Тони". В 2019 году актриса продолжила покорять зрителей, снявшись в сериале "Трое с небес: Истории Аркадии" (2018 - ...).

Гленн Клоуз (фото: Википедия)

Пенелопа Уилтон, 78 лет

Британская актриса отмечена орденом Британской империи. Пенелопа сделала свой театральный дебют в 1974 году, исполнив главную роль в первой части трилогии Алана Эйкборна "Норманнские завоевания" в возрасте 28 лет. Ее первая кинороль пришлась на 35 лет, когда она сыграла главную роль в фильме "Женщина французского лейтенанта" (1981).

Актриса продолжает активно сниматься, и из ее последних работ - роль Анны в сериале "Жизнь после смерти" (2019 - ...).

Пенелопа Уилтон (фото: Википедия)

Кертвуд Смит, 81 год

Роль, которая сделала Кертвуда заметным актером, пришла к нему в 38 лет, в фильме "Убийство в Техасе" (1981). С тех пор мистер Смит накопил впечатляющую фильмографию, в которой 160 работ, включая такие проекты, как "Робокоп" (1987), "Патриот" (2015) и "Доктор Хаус" (2004-2012).

Кертвуд Смит (фото: Википедия)