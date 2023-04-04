RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Никогда не опускайте крылышки! Полярники растрогали украинцев видео с пингвиненком

Полярники умилили видео с пингвиненком (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинские полярники с антарктической станции Академик Вернадский показали невероятно милое видео с маленьким пингвиненком Адели. Они отметили, что эта маленькая птица может оказать поддержку всем в трудные времена.

Невероятно милое видео разместили на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

На кадрах видео видно, как детеныш пингвина отчаянно машет крыльями на огромной льдине - так, как будто еще совсем немного усилий нужно приложить, чтобы взлететь в воздух.

Украинские полярники отмечают, что в это сложное время нам всем важно не утратить веру в собственные силы, не отрекаться от своей мечтаний и беречь огонек надежды внутри.

"Никогда не опускайте крылышки! Даже если вы сейчас не можете летать, это не мешает об этом мечтать и действовать. В один прекрасный день даже самые невероятные мечты могут стать реальностью", - как будто говорит нам это отчаянный пингвиненок Адели.

Ученые призывают прислушаться к птице и мечтать о мирной свободной жизни, верить в Украину и ВСУ и активно трепыхать крыльцами для Победы.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, украинские полярники показали, как выглядят невероятно огромные киты в Антарктике.

А еще писали о том, что полярники со станции Академик Вернадский поделились фото влюбленных пингвинов.

Читайте РБК-Украина в Google News
полярникиАкадемик ВернадскийАнтарктидапінгвіни