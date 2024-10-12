Никогда даже не пробуйте использовать эти 5 "лайфхаков" для стирки

Не добавляйте бикарбонат соды в моющее средство.

Это один из самых распространенных советов, который встречается в сети для улучшения очищающих свойств вашего стирального порошка. Рекомендуется использовать меньшее количество порошка и добавлять пищевую соду.

Хотя сода может помочь в точечном применении для удаления пятен, ее использование в стиральной машине может вызвать проблемы. Дерматологи предупреждают, что сода может раздражать кожу, вызывая сыпь и покраснение.

Не используйте гель для душа вместо стирального порошка

Гель для душа может показаться подходящим вариантом для экстренной стирки, но он не обеспечит такой же степени чистоты, как качественный порошок. Тесты показали, что гель плохо справляется с грязью и не удаляет бактерии, что может привести к проблемам с кожей.

Если вы ищете способ сэкономить, выбирайте жидкие стиральные средства, которые эффективно очищают одежду и бережно относятся к технике.

Не заменяйте стиральное средство жидким средством для мытья посуды

Использование жидкого средства для мытья посуды вместо стирального порошка - это большой риск. Эти средства могут вызвать раздражение кожи и приводить к воспалениям.

Жидкое средство для мытья посуды не показало хороших результатов в стирке, создавая чрезмерную пену, что негативно влияет на работу стиральной машины.

Не отказывайтесь от стирального порошка совсем

Есть советы о том, что можно обойтись без порошка, но это миф. Тесты показали, что без стирального порошка ваша одежда не станет чистой, а просто останется мокрой и грязной. Вы только потратите деньги на воду и электричество.

Не смешивайте порошок с водой для улучшения стирки

Некоторые пытаются предварительно растворить порошок в воде, чтобы избежать его забивания машины. Хотя этот метод может сработать, предпочтительнее использовать жидкие моющие средства. Часто они не только более эффективны, но и могут быть более выгодными.