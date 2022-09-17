Чому в Україні подорожчала свинина та що буде з цінами: прогноз на осінь

"Ціна на м’ясо, яка зросла за серпень на 5,9%, піднялась через нестачу свиней забійних кондицій, яка поступово в першій половині вересня дедалі посилюється", - сказав він.

За його словами, це й підтверджує статистика по забійній масі тварин. За січень-липень у господарствах всіх категорій було забито 393 тис. т, що на 11,6% менше ніж торік. Найбільше скорочення спостерігається в господарствах населення - на 16,7%. В областях активних бойових дій, багато свинокомплексів постраждали від обстрілів або не спроможні в повній мірі функціонувати. Наразі ціни на живець значно зросли і становлять в середньому 65-71 грн/кг з ПДВ (залежно від регіону).

Як зазначив Гопка, за даними Держстату, за серпень середня ціна по Україні на свинину становить 152,8 грн/кг, що на 25% дорожче ніж в аналогічний період минулого року.

"Варто відзначити, що якщо б ціни на корми не знизились, то ціна на свинину була би більшою ще як мінімум на 20%, тому можна вважати, що ту ціну яку ми маємо на сьогоднішній день, вона не є критичною. Також не треба забувати, що економічна ситуація в країні доволі складна й рівень інфляції також впливає на ціну продукту", - додав аналітик.

Імпорт свинини за весь період часу також впливає позитивно на ціну, зазначив Гопка. За січень-серпень було імпортовано на 70% більше ніж в минулому році, тож це допомагає в певній мірі закривати потреби внутрішнього попиту.

"Якщо говорити за сало, то тут ситуація паралельно схожа, тільки є один виняток, що зараз на підприємствах відгодовують переважно беконні породи свиней (тобто м’ясні), м'ясо-сальні породи притаманні більше господарствам населення, тому і спостерігаємо поступовий ріст цін і на цю групу товарів", - сказав експерт.

За його словами, ріст цін на свинину ми будемо спостерігати й восени. "Але це ріст буде поступовим як ми й спостерігали до цього часу. Крім того, можливе збільшення використання енергоресурсів в холодний період часу також може вплинути на майбутню ціну", - прогнозує аналітик УКАБ.