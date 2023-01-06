Никогда не кладите его в пленку. Лучшие способы хранить сыр в холодильнике

Как надолго сохранить сыр в холодильнике?

Упакуйте его хорошо

Эксперты предлагают заворачивать сыр не в пищевую пленку, а в вощеную бумагу или пергамент для выпечки, тогда продукт сохранится надольше.

Затем завернутый сыр следует хранить в пластиковом контейнере, выстланном влажным кухонным полотенцем или тканью. Контейнер должен быть герметичным.

Кубики сахара

Есть еще один метод сохранить сыр. Он предполагает положить два стандартных кубика сахара с сыром, затем запечатать и поставить в холодильник.

Сахар помогает регулировать атмосферу внутри контейнера, сохраняя сыр свежим. Если сахар растаял, замените его на новые кубики и снова положите в контейнер с сыром.

Масло

Вместо пищевой пленки или вощеной бумаги эксперты предлагают натереть поверхность сыра небольшим количеством оливкового или растительного масла без запаха. Масло предотвращает затвердевание сыра или потенциальное развитие плесени. Сыр можно положить в контейнер или на тарелку в холодильник, не накрывая.

Где должен храниться сыр в холодильнике

Если у вас есть место, используйте ящики для овощей для хранения сыра. В ящиках для овощей сбалансированная влажность, и в этой области, скорее всего, будет поддерживаться постоянная температура.

Кроме того, сыр будет храниться вдали от задней части холодильника, где он потенциально может замерзнуть. В некоторых холодильниках есть специальное отделение для сыра, используйте его.