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Никогда не кладите телефон в это место во время зарядки, чтобы он не сгорел

Где нельзя заряжать телефон (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Современный ритм жизни почти не позволяет нам оставить телефон в другом месте или не носить зарядное устройство. Однако даже в бешеном темпе не стоит забывать о безопасности своего смартфона.

Где нельзя заряжать телефон - читайте ниже в материале Styler.

Запомните это место

На первый взгляд, кажется, что поставить телефон на зарядку - совсем не сложно. Однако если не знать определенных нюансов, со временем можно серьезно повредить гаджет, что приведет либо к покупке нового, либо к замене каких-либо его частей.

Заряжая телефон, никогда не кладите его вниз на диван, кровать или любые мягкие поверхности.

Дело в том, что при зарядке аккумулятор телефона получает дополнительную нагрузку и греется. Если положить гаджет на кровать или диван, нагрузка на батарею только усиливается, от чего ухудшается состояние телефона.

Со временем это может привести к перегреву и преждевременной замене либо самого устройства, либо отдельных его частей.

Главные правила "здоровой" зарядки

Эксперты выделяют несколько простых рекомендаций, которые помогут уберечь батарею во время зарядки:

  • Не держите смартфон под воздействием солнечных лучей. Тем более, когда он заряжается. Старайтесь отключать интернет и закрывать фоновые процессы, чтобы смартфон не испытывал дополнительной нагрузки.
  • Не разряжайте смартфон до нуля: лучше соблюдать минимальный порога в 15-20%, а если нет возможности зарядить телефон, включите энергосберегающий режим.
  • Иногда все же нужно разряжать батарею. К примеру, Google рекомендует разряжать устройства ниже 10%, но не до нуля.
  • При продолжительном хранении смартфона лучше заряжать аккумулятор на 50-80%. Это нужно делать, если устройство просто лежит без дела.
  • Убедитесь, что в вашем доме нет проблем с электропроводкой. Не должно быть скачков напряжения и сбоев, иначе у смартфона могут возникнуть проблемы.

Раньше мы рассказывали, почему нельзя заряжать телефон в машине.

Читайте также, как заряжать телефон в несколько раз быстрее.

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