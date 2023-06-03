Никогда не кладите телефон в это место во время зарядки, чтобы он не сгорел

Запомните это место

На первый взгляд, кажется, что поставить телефон на зарядку - совсем не сложно. Однако если не знать определенных нюансов, со временем можно серьезно повредить гаджет, что приведет либо к покупке нового, либо к замене каких-либо его частей.

Заряжая телефон, никогда не кладите его вниз на диван, кровать или любые мягкие поверхности.

Дело в том, что при зарядке аккумулятор телефона получает дополнительную нагрузку и греется. Если положить гаджет на кровать или диван, нагрузка на батарею только усиливается, от чего ухудшается состояние телефона.

Со временем это может привести к перегреву и преждевременной замене либо самого устройства, либо отдельных его частей.

Главные правила "здоровой" зарядки

Эксперты выделяют несколько простых рекомендаций, которые помогут уберечь батарею во время зарядки: