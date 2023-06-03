Никогда не кладите телефон в это место во время зарядки, чтобы он не сгорел

Современный ритм жизни почти не позволяет нам оставить телефон в другом месте или не носить зарядное устройство. Однако даже в бешеном темпе не стоит забывать о безопасности своего смартфона.
Где нельзя заряжать телефон - читайте ниже в материале Styler.
На первый взгляд, кажется, что поставить телефон на зарядку - совсем не сложно. Однако если не знать определенных нюансов, со временем можно серьезно повредить гаджет, что приведет либо к покупке нового, либо к замене каких-либо его частей.
Заряжая телефон, никогда не кладите его вниз на диван, кровать или любые мягкие поверхности.
Дело в том, что при зарядке аккумулятор телефона получает дополнительную нагрузку и греется. Если положить гаджет на кровать или диван, нагрузка на батарею только усиливается, от чего ухудшается состояние телефона.
Со временем это может привести к перегреву и преждевременной замене либо самого устройства, либо отдельных его частей.
Эксперты выделяют несколько простых рекомендаций, которые помогут уберечь батарею во время зарядки:
Раньше мы рассказывали, почему нельзя заряжать телефон в машине.
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